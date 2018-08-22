Курс евро превысил отметку в 79 рублей впервые за четыре месяца

Курс евро впервые с апреля 2018 года поднялся выше отметки в 79 рублей.

На Московской бирже за евро давали 79,01 рубля, что на 1,16 рубля больше, чем на предыдущем закрытии.

Курс доллара прибавил 73,75 копейки и составил 68,01 рубля.

Аналитики объясняют снижение российской валюты вступлением в силу новых американских санкций против РФ. Власти США анонсировали ограничительные меры в первой половине августа в связи с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее стоимость доллара впервые с 2016 года поднялась выше 67 рублей. Через пару дней курс превысил отметку в 68 рублей.