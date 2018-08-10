Курс доллара впервые за два года поднялся выше 67 рублей

Курс доллара впервые за два года превысил отметку в 67 рублей. Такой показатель был зафиксирован в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже.

Доллар торговался по 67,04 рубля. По сравнению с закрытием предыдущей сессии, курс увеличился на 39 копеек.

В последний раз американская валюта становилась дороже 67 рублей 3 августа 2016 года.

Курс евро в первые минуты торгов снизился на 10 копеек по сравнению с закрытием прошлой сессии. В районе 10 часов утра 10 августа за него давали 76,81 рубля.

Курс рубля снижается на протяжении нескольких дней подряд. Эксперты объясняют ситуацию введением новых санкций США. В Вашингтоне заявили, что это станет ответом на отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля.

В МИД РФ ограничительные меры назвали очень суровыми. Официальный представитель ведомства Мария Захарова добавила, что санкции стали частью сговора США с Великобританией.