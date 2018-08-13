Курс доллара впервые за два года превысил отметку в 68 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи 13 августа по состоянию на 10:00 составил 68,53 рубля. Так высоко американская валюта не поднималась с апреля 2016 года. Дорожает и евро. За эту валюту с утра давали чуть более 78 рублей. В свою очередь цена нефти марки BRENT опустилась до 72,66 доллара за баррель.

Курс рубля начал резко снижаться после сообщений о подготовке новых санкций в отношении России. Первый пакет ограничительных мер американцы введут уже 22 августа. Будет введен запрет на продажу «определенных оборонных технологий».

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Второй пакет применят через несколько месяцев, если российские власти не предоставят гарантии того, что не будут применять биологическое и химическое оружие. Санкции предполагают снижение уровня дипломатических отношений и запрет на полеты «Аэрофлота» в Штаты.

В МИД РФ ограничительные меры назвали очень суровыми. Официальный представитель ведомства Мария Захарова добавила, что санкции стали частью сговора США с Великобританией.