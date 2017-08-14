С банковских карт россиян за 2016 год украли 650 млн рублей

В прошлом году хакеры похитили с банковских карт россиян 650 млн рублей, сообщают Известия со ссылкой на информацию компании Zecurion.

При этом такая сумма на 15% меньше, чем в 2015 году. Снижение произошло из-за того, что владельцы карт успели изучить самые популярные схемы мошенничества и научились игнорировать их.

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Эксперты считают, что в 2017 году объем хищений может вырасти до 750 млн рублей, так как кибермошенники совершенствуют свои схемы. Теперь некоторые хакеры стали звонить гражданам, представляться сотрудниками банков или Федеральной налоговой службы, и просить сообщить данные карт.

Кроме того, злоумышленники высылают на электронную почту клиентов банков письма со ссылками и файлами, ориентированными на их интересы. При этом по ссылке располагается вирус.