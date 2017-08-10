Преступление без наказания, или как «Евросеть», МТС и полиция «помогли» мошенникам украсть деньги с карты

Вот и прошла половина года с тех пор, как мошенники украли с моей карты 24 тысячи 900 рублей. Это произошло празднично – в ночь на старый Новый год. И пока большинство нормальных людей уже спало, я удивленно смотрела на экран телефона, на который сыпались СМС. В сообщениях оператор сотовой связи МТС сообщал мне, что именно в данный момент производится перевыпуск моей SIM-карты, и если я не заказывала эту операцию, то мне нужно срочно связаться с ними, и что времени у меня на это – считанные минуты.

Дойти до разговора с настоящим человеком во всех сетевых компаниях – это тот еще квест. И если тебе это удалось, ощущения такие, будто у тебя был секс – долгожданный, с неоднозначными результатами, но ведь был, с настоящим человеком – не всем так везет. И вот ты прорвался через все этапы чистилища клиентов, и на том конце волны тебе ответили человеческим голосом. Не расслабляйся, еще рано! Здесь тебя подстерегают две основных опасности. Первая – связь прервется. Вторая – оператором окажется очередная девочка, набранная сразу после окончания школы по объявлению, и тогда круги чистилища клиентов, заботливо разработанные высокооплачиваемыми маркетологами, придется проходить раз за разом, пока судьба не пошлет хоть кого-то, с кем можно поговорить. И вот еще что важно: сразу настройся на лирику. Кто знает, сколько раз твой разговор будет прерван прекрасной музыкой, подобранной специально, чтобы скрасить минуты ожидания, пока «девочка по объявлению» передает твои слова, записанные нежной юношеской рукой, старшему наставнику. Потом девочка запишет ответ наставника и перескажет тебе. Девочка-пересказчик. Кто знает, сколько музыкальных композиций потребуется ей для осуществления своих сложных должностных функций. Это мысль движется со скоростью света, а тут мыслить не положено, поэтому процесс небыстрый.

Пока я проходила этот квест, время, определенное мне МТС для реагирования на перевыпуск мошенниками моей SIM-карты, вышло, и мой телефон отключили. Дозванивалась в компанию я уже с телефона товарища. В итоге услышала ответ, что да, мою карту только что перевыпустили, поэтому моя SIM, что в моем телефоне, заблокирована. Но сейчас они заблокируют новую SIM мошенника, а завтра я могу перевыпустить себе карту в любом ближайшем отделении МТС. Вот такой вот сервис «быстро, просто, удобно»! Вся эта история мне показалась на ночь глядя делом плевым и не имеющим последствий.

На следующий день я пошла в офис МТС, выпустила себе новую SIM. Подключила ее. И тут звонок. Служба безопасности карты «Кукуруза» милым голосом молодой девушки сообщала мне, что моя банковская карта заблокирована, так как до нее явно добрались мошенники. Произошло несколько подозрительных переводов средств. Получив от меня утвердительный ответ, что я никаких действий с картой не производила, так как у меня и телефона-то не было, чтобы получать СМС-подтверждения операций. Девушка резюмировала: мы заблокировали те операции, которые смогли, остальные нет. «Остальные? – нервно подумала я. - Их что было так много?» «Все эти снятия произошли в течение двух последних часов, можно ли их отменить и как я могу вернуть свои деньги?» – уточнила я у оператора. На что девушка ответила: «Это вопрос не ко мне. Но, скорее всего, никак…» И положила трубку.

Для информации: «Кукуруза» — это бонусная программа. В процессе денежных переводов посредством карты «Кукуруза» участвуют: управляющая компания системы лояльности ООО «Евросеть-Ритейл», эмитент ООО РНКО «Платежный центр», система «Золотая Корона - Денежные переводы».

Фото: info-android.com

На этом этапе я стала мудрее на два пункта. Во-первых, не верь сотрудникам МТС. Ведь сотрудник МТС не выполнил своих обязанностей и не заблокировал украденную SIM-карту по моему заявлению о мошенничестве. Поэтому мошенники на следующий день легко воровали мои деньги. Во-вторых, банк при факте мошенничества не оказывает поддержку пострадавшему клиенту, не консультирует, не дает советы как поступить, чтобы вернуть украденные мошенниками средства. Make-апни лицо боевым раскрасом, милый друг, теперь ты один в поле воин с неизвестным противником.

И если бы я была закононепослушным гражданином, или наследницей великого клана Капоне, или это все было бы в кино, то я бы сделала так. В красивом латексном костюме я распахиваю дверь компании «Яндекс», прохожу к главному компьютеру, ввожу явки-пароли (не спрашивайте, откуда я их узнала), в считанные секунды получаю доступ к базе клиентов «Яндекс.Денег». Таким образом их паспортные данные, адреса и номера телефонов у меня в руках! Под взглядами оторопевших сотрудников офиса я направляюсь к выходу. По ходу дела я успеваю подмигнуть секретарше (уж простите мне эту шалость – ведь Джеймс Бонд всегда так делает), на ходу взять печеньку со стола самого толстого менеджера, сказав при этом какую-нибудь глупую, но веселую фразу типа: «О, мои любимые, без глютена!». Ну а дальше все просто: по полученным данным нахожу обидчиков, врываюсь в их логово. Они сразу все понимают и дрожащими руками возвращают мне мои 24 900 рублей. Вот и все! Мой физико-математический мозг подсказывает мне, что делов-то часа на два максимум при правильной геолокации…

Дорогой читатель, я не буду утомлять тебя подробной историей моих мытарств, скажу только, что после случившегося я шесть раз и не в латексном костюме ходила с офис «Евросети» и написала там 34 заявления о признании операций недействительными и возврате украденных мошенниками средств. Почему так много заявлений? Потому что сотрудники «Евросети» не знают, какую форму заявления нужно заполнять и как ее заполнять. Ты пишешь заявление то, которое они тебе сказали писать. Они его рассматривают, звонят тебе и говорят: «Ваше заявление заполнено не по форме. Я его аннулирую. Вам нужно написать другое заявление». И так до бесконечности.

А еще я поняла, на чем зарабатывает «Евросеть». На выписках. Мне сделали три выписки движения средств по карте. Во всех трех даты не соответствовали моему заявлению. И за каждую с моей банковской каты сняли по 300 рублей. На мое требование вернуть мне деньги за ненадлежащим образом оказанную услугу, мне возразили, что, на их взгляд, услуга оказана «как положено». Результат рассмотрения «как положено» написанных заявлений также оказался нулевым.

После этого я написала заявление в офисе МТС с просьбой разобраться, почему моя SIM-карта не была заблокирована, хотя оператор заверил меня в обратном. МТС вообще проигнорировало мое заявление и их отношение к ситуации мне все еще неизвестно.

Фото: kirovnet.ru

После этого я шесть раз была в полиции и два раза - в прокуратуре. Здесь история вообще комичная. Полиция пишет запрос в «Евросеть» и просит предоставить выписку с моего счета, чтобы подтвердить, какие суммы сняты мошенниками. «Евросеть» полиции не отвечает. Полиция пишет в прокуратуру, что не может открыть уголовное дело по факту мошенничества, так как «Евросеть» не выслала им выписку. Прокуратура продляет сроки открытия дела на десять дней. Десять дней проходят, полиция не получает ничего от «Евросети» и снова пишет в прокуратуру. И так по кругу. При этом в полицию я хожу сама: приношу раздобытые собственными силами копии, подтверждающие сколько, когда и куда моих средств было переведено мошенниками. Мои подтверждающие документы исчезают в окошечке дежурного полицейского, как на Тенистой аллее в фильме про Гарри Поттера. Обратной реакции никакой. А вот прокуратура поначалу слала мне письма с уведомлением о том, что уголовное дело открыть невозможно. Зная цену на конверты и марки, я бы предпочла, чтобы стоимость почтовых расходов мне отдавали деньгами. Так бы я компенсировала часть потерянных средств и отстала бы и от полиции, и от прокуратуры, и от «Евросети», и от МТС, и от Платежного центра, и от «Золотой короны», и от мошенников.

Устав ходить в офисы «Евросети» и писать заявления десятками, я 10 апреля 2017 года направила претензию в электронном виде всем участникам процесса осуществления электронных платежей: ООО «РНКО «Платежный Центр», ООО «Евросеть-Ритейл», Masterсard. Ее прочитали 13 сотрудников ООО «Евросеть-Ритейл», но ответа не написали; один сотрудник Masterсard, но ответа так же не было. 23 мая я получила ответ от ООО «РНКО «Платежный Центр» (банк «Золотая Корона»). Это была большая радость. Значит на том конце этой пропасти есть живые люди. В ответе сотрудник компании в объеме половины страницы поучал меня, как нужно правильно подавать заявления в их прекрасную организацию; следующая половина страницы гласила: «РНКО «Платежный Центр» (ООО) со своей стороны в полном объеме и надлежащим образом выполнила обязательства в соответствии с Договором о комплексном обслуживании Клиента (Оферта).

В соответствии с п.12.4 Договора о комплексном обслуживании Клиента (Оферта) Клиент принимает на себя риск убытков и иных неблагоприятных последствий в результате несанкционированного доступа третьих лиц к информации, передаваемой РНКО посредством SMS-сообщений. РНКО не несет ответственности за убытки, причиненные неполучением Клиентом и/или получением неуполномоченным лицом SMS-сообщений.

На основании изложенного причиной оспаривания совершенной Вами операции не являются неправомерные действия/бездействие РНКО «Платежный Центр» (ООО), чьи обязательства по Договору выполнены в срок и надлежащим образом, в связи с чем основания для возврата денежных средств отсутствуют.

В РНКО «Платежный Центр» (ООО) запросов от 38 Отдела полиции города Санкт-Петербурга в рамках открытого на основании Вашего заявления уголовного дела не поступало. Кроме того, РНКО «Платежный Центр» (ООО) не располагает информацией о данных получателя, так как при совершении перевода в качестве реквизитов получателя был указан только лицевой счет.

В соответствии с Тарифным планом №1, который является неотъемлемой частью Договора, комиссионный сбор за предоставление выписки по операциям составляет 300,00 рублей. Вами были направлены три заявления от разных дат с запросом выписки. Комиссия взята в соответствии с Тарифами. Оснований для возврата комиссии нет».

И в завершение сообщения несколько приятных слов, которые, видимо, должны были растопить лед между мной и всей этой ни за что не отвечающей финансовой махиной: «В то же время выражаем Вам свои искренние сожаления за возникшую ситуацию, повлекшую негативные для Вас последствия».

Фото: novayagazeta-ug.ru

Время идет, зима сменилась летом, вот-вот наступит осень... Я надеюсь, что мошенники с умом потратили украденные у меня деньги. И очень надеюсь, что не на развитие своего бизнеса.

И все-таки у меня остались некоторые вопросы к упомянутым мной компаниям, ответить на которые мой физико-математический мозг не в силах:

ООО «МТС», почему вы не запретите перевыпуск SIM-карты по интернету? Вы же владеете статистикой, а случаи мошенничества учащаются. Компания «Евросеть», клиенты оставляют вам копии своих паспортов и номер телефона. Как вы защищаете наши персональные данные от мошенничества и от случаев использования менеджерами своего служебного положения в отношении разглашения персональной информации клиентов? ООО «РНКО «Платежный Центр», ООО «Евросеть-Ритейл», Masterсard, почему вы не ужесточите систему безопасности электронных платежей? По статистике (а также по словам работников «Евросети»), случаев с мошенничеством в отношении банковских карт с системой PayPass происходит достаточно много, чтобы не замечать этой проблемы. Все упомянутые мной компании, почему вы не отвечаете за некачественную работу своих сотрудников, почему вы не соблюдаете правила работы с обращениями граждан, нарушаете сроки ответа или вообще имеете дерзость не отвечать? Правоохранительные органы РФ, почему на ваши запросы не реагируют коммерческие структуры? Повысьте ваш авторитет среди общества, добейтесь ответа от компании «Евросеть», пускай они хотя бы спустя полгода вышлют вам выписку движения средств на моем счете. А если у отдела полиции есть документ в мой адрес, но нет денег на марки, пожалуйста, позвоните мне, и я приду сама.

Если процессуальная система работы правоохранительных органов несовершенна, почему вы не сделаете свою работу эффективней? У вас есть право законотворческой инициативы и кому, как не вам, «ребятам от сохи», наладить работу этой системы?

Вопрос ко всем участникам процесса: почему вы не хотите работать логично, не имеете желания помочь своим клиентам решить проблемы, вызванные несовершенством вашей системы? Накажете ли вы когда-нибудь мошенников и вернете ли мне мои 24 900 рублей? Вы ловите воротил черных рынков, ну найдите воров моих денег, они вам даже фору дали - номер Яндекс-кошелька оставили.

На этом у меня все! Жду.

Краткая история вопроса о возврате украденных средств

«Санкт-Петербург.ру» направил запросы с просьбой объяснить вопиющий случай в МТС, «Евросеть» и правоохранительные органы. И пока мы разбираемся в ситуации обманутой читательницы, просим вас рассказать нам об аналогичных случаях мошенничества, в которых жертвами стали вы или ваши родные и друзья. Пишите на redaktor@spbnews.ru, оставляйте свои контактные данные и мы свяжемся с вами, чтобы осветить проблему и помочь с ее решением.

В помощь полиции и для тех, кто не любит читать длинные тексты, публикуем «укороченную» историю Светланы в виде хронологии событий со всеми явками-паролями.

13.01.2017 – Мне приходит сообщение от МТС о перевыпуске SIM-карты, который я не заказывала. Я звоню в МТС и прошу заблокировать мою SIM-карту.

14.01.2017 – В офисе МТС мне выдают новую SIM-карту.

14.01.2017 – Мошенники делают переводы с моей карты: один перевод в 9:52 в размере 100 рулей на мой номер мобильного телефона (на прежнюю SIM-карту) и два перевода в 12:03 и 12:06 в размере 11 000 рублей и 13 000 рублей – на свой Яндекс-кошелек л/с 410013710582033.

14.01.2017 – Мне звонит представитель службы безопасности «Кукуруза Евросеть» и сообщает о блокировании моей банковской карты в связи с операциями мошенников.

14.01.2017 – Я получаю неименную банковскую карту «Кукуруза Евросеть» в офисе компании «Евросеть» ТК «Пик».

14.01.2017 – Пишу заявление в офисе «Евросеть» на предоставление мне выписки движения средств по моему банковскому счету.

14.01.2017 – На мою просьбу отозвать платеж мошенников, оператор «Евросеть» по телефону отвечает мне, что средства вернуть невозможно и мне нужно обратиться в полицию.

15.01.2017 – Заполняю бланк на сайте «Евросеть» и отправляю через страницу обратной связи заявление об оспаривании операций.

15.01.2017 - Оператор «Евросети» по телефону сообщает мне, что заявления заполнены неверно, на каждую операцию нужно заполнить отдельное заявление (хотя в форме заявления на это отведено три строки и правила заполнения отсутствуют).

16.01.2017 - Я распечатываю заявления, заполняю и несу их в салон «Евросеть» в ТЦ «Пик».

16.01.2017 – Оператор «Евросети» по телефону сообщает мне, что заявления заполнены не по форме.

16.01.2017 – Я иду в офис «Евросети» ТК «Пик» и переписываю заявления так, как мне говорит менеджер. Через несколько дней мне перезванивает оператор «Евросети» и говорит, что заполнены не те формы заявлений.

16.01.2017 – Я иду в 38 отдел полиции, начальником которого является Григорьев А.А, где у меня принимают заявление о мошенничестве с моей банковской картой. Сотрудник полиции Хабибрахманов Д. Д, принимавший у меня заявление, попросил принести распечатку со счета, чтобы увидеть, что деньги сняты, и сказал, что сделает официальный запрос в «Кукурузу Евросеть» по поводу предоставления выписки движения средств на моем счете 13-15 января 2017 года. Заявление принял Хабибрахманов Д. Д., исполнитель о/п Бабурин К. А., начальник Григорьев А. А.

19.01.2017 – По электронной почте мне пришел ответ от компании «Евросеть» с выпиской за период с 14.01 по 19.01.2017, однако 14.01 и 15.01 в выписке отсутствовали. «Евросеть» сняла с моего счета за свою услугу 300 рублей.

19.01.2017 – Я направила письмо оператору, сформировавшему выписку, с просьбой предоставить выписку в соответствии с моим запросом, чтобы там были 14.01 и 15.01.

21.01.2017 – Я написала заявление в офисе МТС на Московском проспекте с описанием случая мошенничества, с просьбой разобраться, почему моя SIM-карта не была заблокирована по моему заявлению и применить меры взыскания к виновному. Ответ от МТС мне все еще не поступил.

21.01.2017 – Я в очередной раз в салоне «Евросеть» переписала заявления об оспаривании операции и запросила выписку. В феврале, когда я так и не дождалась, я пошла в салон «Евросети» спросить, в чем дело. Оказалось, менеджер, принявшая у меня заявления, просто забыла их зарегистрировать в базе и направить ответственным.

25.01.2017 – Полицией принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Основание: не представляется возможным установить какие-либо обстоятельства списания денежных средств с карты гражданки, запрос в ООО «Евросеть» полицией был направлен, но ответ не получен.

30.01.2017 – Прокуратура Адмиралтейского района своим постановлением отменила постановление полиции и направила материалы моего дела в полицию для дополнительной проверки. Материал поступил в отделение полиции 01.03.2017 (через два месяца).

28.02.2017 – Я подала заявление в салоне «Евросеть» на выписку 14 и 15.01.2017.

06.03.2017 – Мне пришла выписка от «Евросети» с 16.01 по 19.01, заявленных мной дат 14 и 15.01 в ней не содержалось. «Евросеть» сняла с моего счета за свою услугу 300 рублей.

06.03.2017 – Я направила письмо оператору, сформировавшему выписку, с просьбой предоставить выписку в соответствии с моим запросом, чтобы там были 14 и 15.01.

03.03.2017 – Я подала заявление в салоне «Евросеть» на выписку 14 и 15.01.2017.

Март 2017 – Я еще два раза ходила в салон «Евросеть» и переписывала заявления об оспаривании операций и возврате мне средств, украденных мошенниками.

07.03.2017 – Мне пришла выписка от «Евросети» с 16.01 по 19.01, заявленных мной дат 14 и 15.01 в ней вновь не содержалось. «Евросеть» сняла с моего счета за свою услугу 300 рублей. Выписками от коллектива «Евросети» занималась Довгаль Ольга.

07.03.2017 – Я направила письмо оператору, сформировавшему выписку, с просьбой предоставить выписку в соответствии с моим запросом, чтобы там были 14 и 15.01. К письму приложила скан из Интернет-банка, где были необходимые мне транзакции.

30.03.2017 – Полицией принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Основание: не представляется возможным установить какие-либо обстоятельства списания денежных средств с карты гражданки, запрос в ООО «Евросеть» полицией был направлен, но ответ не получен. Интересно, что полиция сообщает, что направила запрос в «Сбербанк», чтобы узнать о движении моих средств на счете. Но я не клиент «Сбербанка».

07.04.2017 – Я отнесла в отдел полиции распечатку истории операций по моему счету, сделанную из Интернет-банка, подтверждающую факт транзакций.

07.04.2017 – Я написала жалобу в прокуратуру Адмиралтейского района с просьбой отменить постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и продлить срок проверки по делу. К жалобе приложила распечатку истории операций по моему счету, сделанную из Интернет-банка, подтверждающую факт транзакций.

07.04.2017 – Я позвонила в отдел полиции и попросила соединить меня с оперуполномоченным Бабуриным К. А, ведущим мое дело. Мне ответили, что передадут ему информацию о моем звонке.

08.04.2017 – Мне позвонили из полиции и сказали, что запросы в «Евросеть» сделаны, но ответ так и не получен.

10.04.2017 – Прокуратура сообщила мне, что продлила срок проверки по моей жалобе на 10 суток, то есть до 17.04.2017.

13.04.2017 – Прокуратура Адмиралтейского района своим постановлением отменила постановление полиции и направила материалы моего дела в полицию для дополнительной проверки.

10.04.2017 – Я направила в электронном виде претензию всем участникам процесса: управляющей компании системы лояльности - ООО «Евросеть-Ритейл», эмитенту ООО РНКО «Платежный Центр», системе «Золотая Корона Денежные переводы», Masterсard. Я просила вернуть мне средства, украденные мошенниками, 900 рублей за три неверных выписки, и предоставить мне верную выписку.

23.05.2017 – Я получила ответ от ООО «РНКО «Платежный Центр» за подписью сотрудника отдела сопровождения Ирины Правиковой (банк «Золотая Корона») в котором сообщалось, что компания выполнила передо мной все свои обязательства качественно и оснований для возврата средств нет.

Август 2017 – Написала статью.