Курс биткоина рухнул на четверть за сутки

Курс биткоина упал на 25,1%, опустивших до 10,5 тыс. долларов впервые с декабря 2017 года, передает ТАСС со ссылкой на данные портала Coinmarketcap.

По состоянию на 01:50 криптовалюта стоила 10 516,7 долларов за биткойн. К 11:20 цена биткоина стала чуть выше – 10 903,3 доллара.

Ранее глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор в интервью Bloomberg заявил, что инвесторам следует быть готовыми к потере всех вложенных в биткоины денег. Он указал, что экстремальная волатильность биткоина делает его использование в качестве валюты бессмысленным.

В декабре курс биткоина сильно возрос, дойдя до отметки в 14 тыс. долларов. К тому моменту с начала 2017 года он взлетел более чем на 1400%.

Читайте также:

Биткоины: для чайников и депутатов Госдумы



Слово «биткоин» вошло в списки самых популярных слов 2017 года. По версии Экспертного совета при Центре творческого развития русского языка оно стало одним из трех главных главных слов 2017 года – вместе с «реновацией» и «хайпом». Также «биткоин» возглавил рейтинг слов в социальных медиа по версии «Медиалогии».