Биткоин вновь побил свой собственный рекорд

Вновь криптовалюта биткоин побила свой собственный рекорд по собственной стоимости на рынке. На этот раз, валюта поднялась выше отметки в 30 тысяч долларов.

По состоянию на 2 января в 15:32 по московскому времени, биткоин подорожал на рынке на 2,62%. Полная стоимость криптовалюты составила 30 тысяч 176 долларов.

Впервые в истории биткоин взлетел во второй половине декабря 2020 года. Тогда, 16 декабря, криптовалюта дошла до исторического максимума и составила 20 тысяч 42 доллара. Валюта держалась с 2017 года. Также стоит напомнить, что во всем глобальном рынке 71,1% приходится на биткоин.