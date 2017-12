Курс биткоина превысил 14 тыс. долларов. Криптовалюта подскочила более чем на 12% и превысила сразу две отметки - 13 и 14 тыс. долларов. Об этом сообщает "Интерфакс".

К 11:20 четверга, 7 декабря, котировки биткоина находятся на уровне 14,213 тыс. долларов. При этом капитализация криптовалюты превзошла 234 млрд долларов. Объем в 100 млрд долларов был впервые преодолен в октябре текущего года.

Стоимость рынка биткоинов сейчас больше капитализации почти всех компаний, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500, за исключением 16. Она уже превышает оценку таких известных компаний, как Home Depot Inc. (214 млрд долларов), UnitedHealth Group Inc. (213 млрд долларов), Pfizer Inc. (212 млрд долларов) и Verizon Communications Inc. (208 млрд долларов).

С начала текущего года курс биткоина взлетел более чем на 1400%. В целом капитализация рынка всех криптовалют составляет сейчас почти 257 млрд долларов. Биткоин стал настолько популярен, что в Петербурге даже стали продавать елки за криптовалюту.