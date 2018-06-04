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Петербуржцы вышли на митинг против зловония на севере города

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© Фото: vk.com/spb_stop_reek
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    Горожане выступают против заводов по переработке мусора и полигонов с отходами, они хотят пожаловаться на ситуацию Владимиру Путину.

    В Петербурге прошел митинг против строительства мусороперерабатывающего завода в Левашово и плохого запаха от полигонов с отходами. Акция состоялась в Удельном парке.

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    Участники митинга выступали за закрытие асфальтобетонных заводов в Коломягах и против эксплуатации полигона твердых бытовых отходов «Новоселки». «Запах с "Новоселок" – лучший подарок в новоселье», – говорится на плакате одного из петербуржцев.

    Активисты в сообществе «Мы против вони в Приморском районе» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Петербуржцы надеются, что видео покажут в эфире «Прямой линии» с Путиным 7 мая, чтобы привлечь внимание федеральных властей к работе администрации Северной столицы, которая игнорирует жалобы местных жителей.

    Видео: vk.com/spb_stop_reek
     

     

    Жители Северной столицы несколько лет жалуются на зловоние в различных частях Петербурга. Одними из главных объектов, которые вызывают возмущение горожан, стали полигон «Новоселки» и будущий завод в промзоне Каменка, однако петербуржцы недовольны и другими свалками, в том числе стихийными.

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    Смольный отказался сжигать медицинские отходы в Каменке, но не отменил проект строительства завода, против которого выступают не только жители, но и депутаты, которые попросили отодвинуть все зловонные объекты подальше от жилья. Надежда Тихонова, депутат Законодательного собрания, предложила ввести штрафы для мусорных полигонов и заводов, источающих неприятный запах. 

    В конце 2017 года Смольный провел конкурс по выбору регионального оператора по обращению с отходами, но это не помогло решить проблему. По итогам конкурсов ГУП «Завод МПБО-2» получило возможность работать на севере и юге города. Арбитражный суд Петербург и Ленобласти позднее отменил итоги одного из конкурсов, признав, что победителя выбрали в нарушение законодательства.

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