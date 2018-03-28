Камень преткновения в Каменке: горожане выступили против планов Смольного по строительству мусороперерабатывающих предприятий

Что делать с петербургскими коммунальными отходами – куда складировать, как и где утилизировать – власти города обсуждают давно. Мусорный вопрос в городе имеет более чем десятилетнюю выдержку и, как показывает опыт дней минувших, разумное управление отходами – не самая сильная сторона петербургского городского управления.

Очередные грандиозные планы по созданию эффективного мусорного кластера оказались связаны со строительством опасного и непопулярного среди горожан производства.

Два завода для Каменки

Десятки человек – жителей Приморского, Выборгского и Калининского районов Петербурга собрались в здании администрации Выборгского района, чтобы обсудить судьбу промышленной зоны «Каменка».

По представленному проекту планировки территории (ППТ) в промзоне, вблизи полигонов «Новоселки» и «Северный» задуманы разные проекты: инженерная инфраструктура, расширенное Горское шоссе, предприятия автосервиса и газозаправочная станция, парк на 400 автобусов, работающих на природном газе, а также ожидаемая еще с 2014 года станция активной дегазации для полигона «Новоселки».

Поводом для самой острой дискуссии послужили два участка под строительство мусороперерабатывающих предприятий. Сразу двум компаниям-инвесторам «легкая рука» Смольного определила место у подножья скандально известного полигона «Новоселки» летом 2017-го и в начале 2018 годов. Общая мощность двух заводов – 700 тыс. тонн в год. По словам главного инженера-проектировщика Центра реконструкции и развития промышленных территорий (авторы изменений в ППТ) Натальи Шамиш, строительство предприятий на двух земельных участках уже определено генпланом.

Совместно с комитетом по промышленной политике и инновациям комитет по градостроительству и архитектуре предложили изменить разрешенное использование будущих территорий с ТИ1-1 на ТИ1-2. То есть на землях, где раньше можно было возводить малоопасные объекты четвертого класса – по существующему генплану тоже мусороперерабатывающие, можно будет построить предприятия высокого второго класса опасности.

Фото: vk.com/primor_spb

Проектов на бумаге нет, но они принесут доход

Представители Смольного, которым на слушаниях предстояло «защитить» ППТ, ни слова не смогли сказать о технологических особенностях двух перспективных мусороперерабатывающих заводов в Левашово. Когда эти проекты появятся на бумаге и в публичном доступе, когда и кто будет проводить экологическую экспертизу, представители власти ответить не смогли. Внятного ответа о целесообразности перевода земель под строительство опасных производств в ходе слушаний также не последовало. Правда, чиновники сразу заверили присутствующих: никакого мусоросжигания не будет.

«Давайте сначала утвердим новый проект планировки территории для промзоны Каменка, а потом уж мы обязательно проведем экологическую экспертизу будущих проектов и представим их на обсуждение», – примерно так звучало предложение чиновников в ходе публичных слушаний. Как пояснили в КГА, сначала необходимо определить и закрепить в генплане назначение каждого участка, а уже потом представлять проекты. Информация вызвала недовольство присутствующих, что сразу определило исход слушаний не в пользу администрации.

На вопрос жительницы, для чего вообще нужно размещать в черте города мусороперерабатывающие предприятия, первый заместитель председателя комитета по промышленной политике Иван Складчиков бодро ответил, что проекты принесут дополнительный доход в бюджет Петербурга: «Отдавать проекты Ленобласти – нецелесообразно, предприятия создадут рабочие места». Казалось бы, понятный и разумный аргумент господина Складчикова о пополнении казны и трудоустройстве одобрения не вызвал. «Только про деньги думаете, а на то, чем дышат жители – наплевать», – послышалось из зала.

«Да ничего они в итоге не построят. Мусороперерабатывающие предприятия – нужны, но для создания современных безопасных заводов у нашей власти просто не хватит мозгов», – резюмировала жительница Калининского района.

Будут ли деревья защищать людей или людям придется отстаивать деревья

Затронули и вопрос сохранения зеленых насаждений. Жители обратили внимание проектировщиков на то, что санитарно-защитная зона предприятия второго класса опасности должна составлять 500 метров. Большая часть из них должна состоять из лесного массива, который не даст распространяться запахам, дыму и другим выбросам. Представленный план, однако, размещения деревьев не предусматривает. Генпланом не защищена и существующая зелень. Сегодня в Каменке растут жидкие остатки некогда вырубленного для строительства завода «Ниссан» леса (что и стало причиной распространения запаха с полигона «Новоселки»). Осенью 2017 года рядом с полигоном комитет по благоустройству высадил еще 500 саженцев.

Никакие заверения госпожи Шамиш в том, что при создании санитарно-защитных зон зеленые насаждения «в любом случае подразумеваются», горожан не убедили, и они потребовали отправить проект на доработку.

Слушания длились около полутора часов. Все предложения по корректировке проекта можно будет подать в администрацию Выборгского района до 29 марта.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА «Новости»

Против всего плохого, за все хорошее

За неделю до слушаний в Сети началась акция против мусоропереработки в Каменке, где особенно подчеркивали угрозу применения технологии сжигания. «Мусор необходимо уничтожать, но почему опять сжигать, обеспечивая вредные выбросы, и почему опять в городской зоне, прямо под носом у людей? По-моему, медленно загибаться от диоксинов – не многим лучше, чем травиться помойными газами», – гласит сообщение, которое разлетелось по группам «ВКонтакте», популярным форумам и СМИ.

В конце января в администрации Выборгского района проходили слушания, на которых изменения проекта планировки территории промзоны «Каменка», чтобы определить возможность размещения мусороперерабатывающих предприятий на двух участках, предложил комитет по инвестициям и стратегическим проектам. В заключении слушаний чиновники так же подчеркнули: сжигания проектами не предусмотрено.

На днях эти поправки должны были рассмотреть в рамках профильной комиссии по землепользованию и застройки под председательством вице-губернатора Игоря Албина, но вопрос изменения назначение земель комиссия перенесла.

Мусорная история севера и юга: заводы, которые не стали реальностью, и проектный пинг-понг

Обсуждаемые мусороперерабатывающие предприятия, точнее – земельные участки под их размещение, ведут свою историю с 2010 года. По данным РГИС, земли предполагают размещение предприятий IV – малоопасного класса.

Семь лет назад в Смольном анонсировали новый мусопроперерабатывающий завод, который должны были построить силами греческого консорциума Helector S.A. - Aktor Concessions S.A. - Aktor S.A. Соглашение подписали в 2011 году. Сначала речь шла о землях в поселке Янино, затем – в Левашово. Дальше слов дело не заходило вплоть до в 2014 года: тогда город подписал соглашение с ВТБ «Капитал» и ООО «Левашово. Мусоропереработка. Проект» – правопреемниками греческой компании.

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Мусорные бизнесмены в рамках государственно-частного партнерства запланировали построить завод мощностью 350 тыс. тонн в год с 80% глубиной переработки мусора, и все это – за девять млрд рублей. Запустить завод планировали в 2015 году. Этому помешала волна народных протестов. Петиции против проекта заполнили Интернет, а на двери домов в Приморском и Выборгском районах развешивали тревожные плакаты о намерениях города построить в Левашово опасный завод, который отравит горожан вредным дымом и диоксинами.

В канун нового 2015 года проект потерпел фиаско на общественных слушаниях – в здании администрации Выборгского района собралось более 500 противников завода. В конце января 2015-го на заседании комиссии по экологии и природопользованию вице-губернатор Игорь Албин, который в тот период отвечал и за «мусорные вопросы», объявил, что проект завода отложен на неопределенное время из-за экономической нестабильности, финансовую модель проекта нужно пересматривать.

Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

До 2017 года известий о заводе нет, но в Смольном признают острую нехватку мусороперерабатывающих мощностей. Огорчение этим фактом в Год экологии звучало все громче, «хороводы» вокруг полигона «Новоселки» водились интенсивнее, решения принимались быстрее, пока в декабре минувшего года в правительстве не разродились постановлением о новой экологической реальности Северной столицы. Если точнее – это изменения к утвержденной еще в 2014 году госпрограмме благоустройства и охране окружающей среды Петербурга.

Документ предписывает создание комплекса инфраструктуры по обращению с отходами, включая строительство новых мусороперерабатывающих заводов силами инвесторов «Автопарк № 6 "Спецтранс"», ООО «Анабасис» и старожил Левашова – Helector S.A. - Aktor Concessions S.A. - Aktor S.A.

О проекте «Автопарка № 6» стало известно в мае на площадках ПМЭФ-2017, когда город подписал с компанией инвестсоглашение. Компания должна создать целый мусорный кластер «Экологическая инициатива» мощностью в 350 тыс. тонн отходов в год, состоящий из завода по термическому уничтожению отходов, мусоросортировочного комплекса, завода по переработке пластика и производству топлива из отходов.

Проект обеспокоил жителей северных районов города. Запрос о целесообразности предприятия по термической утилизации отходов – попросту сжигания – в черте Петербурга направляла губернатору Георгию Полтавченко председатель петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина. В многостраничном ответе градоначальника было сказано, что предприятие сжигания не предполагает, а термическая утилизация «не является классическим процессом сжигания отходов». Температура будет плавно увеличиваться до 900◦С, отходы будут сушиться, летучие вещества – удаляться. Выбросы, по заверению губернатора, будут очищаться с помощью современных технологий.

Как показали минувшие слушания, в глазах общественности угроза никуда не исчезла. «Иначе с какой целью потребовалось бы повышать класс опасности для земель?» – интересовались горожане, не желая замечать разницу между термической утилизацией и сжиганием.

Второй проект, также на 350 тыс. ежегодных тонн отходов, был переброшен в промзону «Каменка» с Волхонского шоссе. Альтернативный участок был найден после того, как проект встретил отпор жителей Красносельского района, а по версии властей, «из-за неготовности транспортной инфраструктуры и близости жилых домов на юго-западе города». Инвестором стало ООО «Анабасис». Компания, как сообщил Иван Складчиков, будет работать в связке с Helector-Aktor.

Недоверие общественности к этому заводу вызвано неведением: как показали слушания, нет ни самого проекта, ни экологической экспертизы. По мнению горожан, проект II класса опасности поставит под угрозу и без того плачевную экологическую ситуацию севера, «щедро» приправленную зловоньем с официально закрытого полигона «Новоселки».

Слова и доводы – имеют значение

«Санкт-Петербург.ру» не намерен заниматься конспирологией, однако название инвестпроекта «Автопарка № 6 "Спецтранс"» в постановлении правительства сформулировано так: «Строительство объектов хранения и обезвреживания отходов, а также объектов обработки и обезвреживания твердых коммунальных отходов (мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов) на территории Санкт-Петербурга». Соглашение с ООО «Анабасис» звучит иначе: «Строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего комплексов на территории Санкт-Петербурга».

Любое упоминание слова «мусоросжигание», тем более в официальном документе, в глазах общественности выглядит как диверсия. Даже если представители Смольного заверяют, что «никакого сжигания не будет», предлагая «неклассические термические технологии». Реакция, как правило, одна: «Не допустить!». Может быть, потому и результат минувших слушаний был предрешен.

Кому выгодно заявлять не слишком популярные проекты с заведомо спорными формулировками в экологически перегруженных местах и, как следствие, с предсказуемой общественной реакцией – владельцам полигонов, чиновникам, общественным организациям или другим интересантам – вопрос риторический. Однако, скорее всего, новые мусороперерабатывающие мощности, которые будут способны обеспечить потребности Северной столицы, спроектируют и построят очень нескоро.

СПРАВКА: Петербург образует свыше 1,7 млн тонн различных отходов в год с перспективой увеличения до 2 млн тонн. Перерабатывается на мощностях заводов в Янино и на Волхонском шоссе (оба предприятия ГУП «МПБО-2») то ли 10, то ли 15, то ли 20% от всего объема – данные Смольного год от года разняться. Малую часть городских отходов обрабатывают на небольшом предприятии «Автопарка № 1 «Спецтранс».