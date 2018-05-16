Смольный отказался сжигать медотходы на будущем заводе в Каменке

Власти Петербурге не отменили проект строительства завода по переработке мусора в промзоне Каменка, но изменили первоначальный проект. Об этом сообщила пресс-служба партии «Справедливая Россия».

Депутат Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова, возглавляющая профильную комиссию по экологической защите населения, заявила, что, согласно ответу комитета по инвестициям, окончательное решение о судьбе проекта будет принято не раньше 20 мая.

Смольный уже отказался от «изначально предложенного варианта мусоропереработки, связанном, в том числе, со сжиганием медицинских отходов». Вопрос в настоящее время обсуждается с исполнителем «Автопарк №6 «Спецтранс».

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«Отказ правительства Петербурга от сжигания медицинских отходов – небольшая, но важная победа депутатов и жителей, которые, действуя сообща, стараются не допустить усугубления обострившейся экологической ситуации в районе промзоны Каменка», – сказала Тихонова.

Она добавила, что после 20 мая комиссия направит новый запрос, чтобы получить актуальную информацию о проекте.

Жители Каменки давно выступают против строительства завода. О проекте, который представил «Автопарк №6 «Спецтранс», стало известно во время Петербургского международного экономического форума в 2017 году.

Предприятию передали участок в 114 тыс. кв. м по адресу: поселок Левашово, Горское шоссе, участок 2 (юго-западнее дома № 18, корпус 5, литера Б). Ежегодная арендная плата составляет 2,2 млн рублей, построить предприятие необходимо в ближайшие пять лет.