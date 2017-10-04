В Каменке появится мусороперерабатывающий технопарк

Правительство Петербурга предоставило «Автопарку № 6 «Спецтранс»» участок в 11,4 га в промышленной зоне «Каменка» для строительства мусороперерабатывающего комплекса за миллиард рублей, сообащется на сайте Смольного
Инвестору передается участок в 114 тыс. квадратных метров по адресу поселок Левашово, Горское шоссе, участок 2 (юго-западнее дома № 18, корпус 5, литера Б). Ежегодная арендная плата составляет 2,2 млн рублей, построить предприятие необходимо в ближайшие шесть лет.
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О планах строительства технопарка «Экологическая альтернатива», стало известно во время ПМЭФ-2017. Кластер будет состоять из завода по термическому уничтожению отходов, мусоросортировочного комплекса, завода по переработке пластика и производству топлива из отходов. Предполагаемая мощность мусоросжигающего корпуса — 7 тыс. тонн.