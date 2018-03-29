Смольный попросили отодвинуть от жилья будущие мусороперерабатывающие заводы

Правительство Петербурга попросили отодвинуть от жилья будущие мусороперерабатывающие заводы. С соответствующей инициативой к вице-губернатору Северной столицы Игорю Албину обратилась глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина.

Женщина-политик считает, что перевод земли в поселке Левашово из категории ТИ-1 в категорию ТИ-2 недопустим, так как повысит уровень вредности размещаемых там объектов.

Текущая категория допускает, что расстояние между вредными объектами и жильем должно составлять 2 км. Если инициативу Смольного поддержат, то расстояние сократится до 500 м.

Шишкина также предложила поручить профильным ведомствам подыскать другие территории с учетом розы ветров и удаленности от жилых кварталов. В Левашово же строительство жилья набирает темпы, а запахи с мусороперерабатывающего завода могут существенно снизить цены на квартиры и сделать район неблагоприятным для проживания.

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Политик добавила, что существенный вред окружающей среде уже нанес полигон «Новоселки», с которым общественники ведут борьбу несколько лет. В результате горения оставшегося в земле мусора на свалке до сих пор образуется ядовитый и радиоактивный газ радон, который попадая в организм человека может вызывать рак легких.

«Жители Выборгского и Приморского районов, только добившись положительной тенденции в решении проблемы полигона «Новоселки», призывают найти иное место для мусоропереработки. Ведь как раз им по собственному опыту известно, что ни 500 метров, ни 2 км не уберегут ни от неприятного запаха, ни от последствий для здоровья», – подчеркнула Шишкина.

Вместе с горожнами и политиками, вопрос о закрытии полигона «Новоселки», на который продолжают свозить опасные отходы, ставят экологи. Ранее Смольный рапортовал президенту России Владимиру Путину о закрытии объекта на рекультивацию, проект которой был утвержден приказом департамента Росприроднадзора еще в 2015 году.

Срок проведения работ – семь лет, из которых три года займет технический этап, четыре – биологический. Впоследствии 54-метровый полигон хотят засеять травой, а также построить станцию активной дегазации с выработкой электроэнергии. Стоимость работ оценивается в 1,9 млрд рублей.

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Не менее гигантские проблемы городу на Неве доставляет полигон «Красный Бор». Он признан одним из наиболее опасных объектов хранения промышленных отходов в регионе Балтийского моря. Там скопилось примерно 2,2 млн тонн токсичных веществ. На полигоне не раз горели пожары, из-за которых опасные вещества попадали в атмосферу.

В 1990-х годах началось строительство завода по переработке отходов, в него вложили от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, но так и не завершили. Смольный решил не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Для этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей.

После того, как полигон закрылся на прием отходов, «Красный Бор» продолжает обеспечивать работу гидротехнических сооружений для безопасного хранения отходов в картах. В августе 2017 года самое большое хранилище полигона, карту №64, укрыли от осадков.

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