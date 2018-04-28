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Бездействие Росприроднадзора: закрытый полигон «Новоселки» продолжает отравлять жизнь петербуржцам

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© Фото: s-kuranty.ru

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Руководитель Росприроднадзора по СЗФО Олег Жигилей не дает строительной компании разрешение на вывоз грунта для рекультивации полигона «Новоселки».

Еще в прошлом году губернатор Георгий Полтавченко отчитался перед президентом Владимиром Путиным о закрытии и начале рекультивации полигона «Новоселки», из-за которого задыхались жители севера Петербурга. Прошло более полугода, но дышаться петербуржцам легче не стало. Процесс рекультивации зловонного полигона «Новоселки» далек от завершения, а в последнее время и вовсе стоит на месте. Тормозит процесс Росприроднадзор: ведомство препятствует вывозу земли на бывшую свалку.

Полигон твердых бытовых отходов «Новоселки» принадлежит подведомственному петербургскому комитету по благоустройству ГУП МПБО-2. Он уже исключен из Государственного реестра объектов размещения отходов, поэтому сейчас размещать там ТБО официально запрещено. В 2017 году Смольный объявил о рекультивации объекта. За пять-семь лет планируется засеять 54-метровый террикон травой, а также построить станцию активной дегазации с выработкой электроэнергии. Сегодня в рамках проекта рекультивации на объект могут поступать лишь безвредные отходы четвертого и пятого классов опасности.

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В октябре прошлого года мусор на «Новоселках» действительно слегка присыпали землей. Администрация города представила фотографии и с гордостью заявила о решении экологической проблемы. Но все эти фотографии не передают того зловонного запаха, который продолжает источать свалка – тонкого слоя земли оказалось недостаточно. При этом решение проблемы лежит буквально на поверхности – большинство городских строек без особых проблем поделятся грунтом из выработанных котлованов.

Строительная компания «Сегмента», занимающаяся возведением административных зданий Верховного суда, продолжительное время пытается добиться от Роспотребнадзора разрешения на вывоз грунта на полигон «Новоселки». На данный момент землей из котлована забита вся стройплощадка. Вывозом грунта, мешающего дальнейшему строительству, компания не только облегчила бы жизнь себе, но и решила задачи города: земли вполне хватит для завершения рекультивации зловонного полигона.

Бывший полигон в Новоселках находится намного ближе, нежели другие полигоны, готовые принять грунт со стройки. Как отметили в СК «Сегмента», другой ближайший полигон расположен в Ленинградской области, практически в 200 километрах от Петербурга. Но, как сообщили в стройкомпании, руководитель Росприроднадзора по СЗФО Олег Жигилей не дает строительной компании разрешение на вывоз грунта четвертого класса на полигон ТБО «Новоселки».

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В лицензии «Завода МПБО-2», который управляет полигоном, указано, что предприятие может принимать и перерабатывать отходы 4 класса. Отходы 5 и 4 класса, согласно принятой Министерством природных ресурсов РФ классификации вреда отходов, признаны безопасными. Росприроднадзор, вопреки нормативному документу, считает грунт четвертого класса опасным и непригодным для рекультивации полигона. Решение хранить его на территории стройки в центре Петербурга господин Жигилей абсурдным, вероятно, не считает. Строительство на площадке сейчас фактически остановлено из-за скопившихся отходов. Что наносит удар по бюджету города, дефицит которого и так достиг в 2017 году исторического максимума – почти 70 млрд рублей.

 

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