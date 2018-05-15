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В ЗакСе Петербурга предложили штрафовать за зловоние мусорные полигоны и заводы

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Полигон «Новоселки»
© Фото: Ольга Головина / «Санкт-Петербург.ру»

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Власти считают, что новые меры помогут жителям Северной столицы свободнее дышать.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова предложила оценивать качество воздуха в районах Северной столицы не только по химическому составу, но и по запаху.

Во вторник, 15 мая, в ЗакСе состоялось заседание профильной комиссии по экологической защите населения. Оно было посвящено возможности законодательного регулирования вопроса о неприятных запахах в Петербурге, сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия».

Тихонова отметила, что в законы об экологии необходимо ввести понятие «запах» и его оценку, чтобы понимать, насколько комфортно дышать воздухом. По мнению депутата, это позволило бы объективно оценивать условия проживания петербуржцев в домах, расположенных возле мусорных полигонов и заводов. В качестве наказания парламентарий предложила ввести штрафы.

Предложение Тихоновой поддержал комитет по природопользованию и охране окружающей среды. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время есть бюрократические трудности. В настоящее время власти разбираются, кто должен будет контролировать соблюдение новой нормы.

Жители Северной столицы не один год жалуются на плохой запах. В частности, на протяжении более пяти лет недовольство высказывают жители Приморского, Выборгского и Курортного районов.

В Приморском районе неприятный запах источает полигон «Новоселки». Петербургские депутаты даже обращались к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблемы зловонного полигона.

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