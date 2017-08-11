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Глава Ингушетии призвал ввести цензуру из-за фильма "Матильда"

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© Фото: Алексей Даничев / РИА "Новости"

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Единственный в республике кинотеатр отказался заказывать кино.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал ввести цензуру из-за фильма "Матильда". Об этом он заявил в интервью радио "Комсомольская правда".

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"Мне кажется, фильмы, подобные тому, о котором мы говорим, должны проходить хорошую цензуру. По крайней мере, "Матильда" заставляет нас об этом думать. Не надо этого бояться. От этого демократия не спадает, а, наоборот, возвеличивается", - заявил он.

По его словам, сейчас необходимо больше снимать фильмов, формирующих духовные ценности, патриотические взгляды и убеждения и приобщающих зрителей к культурным традициям страны.

"Нам нужны фильмы даже не военного, а гражданского патриотизма. И в их основе должны быть любовь к Родине, любовь к истории. Для молодежи и о молодежи нужны фильмы. Поднять опять же темы уважения к старшим, заботы о младших. Поднять пласт межнациональных отношений. Вот это нужно сейчас! А не "Матильда", - считает Евкуров.

Он рассказал, что усомниться в показе киноленты в Ингушетии власти заставило наличие в нем кощунственного отношения к российскому императору Николаю II. По его мнению, показ фильмов с откровенными сценами не вписывается в ингушский менталитет.

В Ингушетии "Матильду" не увидят, так как кинотеатр "Дружба" – единственный в республике – заявил, что они «просто не будет заказывать этот фильм», поскольку сцены из новой киноленты Алексея Учителя могут оскорбить верующих, а это угрожает мирному сосуществованию представителей разных конфессий.

В фильме рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат "Матильда" выйдет 25 октября, министерство культуры уже выдало прокатное удостоверение для показа фильма по всей России.

По данным социологического опроса, которые были опубликованы 10 августа, более 81% россиян слышали про фильм "Матильда", а 56% указали, что хотят посмотреть это кино.

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