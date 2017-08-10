Более половины россиян ждут премьеры фильма "Матильда"

По данным социологического опроса, более 81% россиян слышали про фильм Алексея Учителя "Матильда", а 56% указали, что хотят посмотреть этот фильм. Такие данные показало исследование агентства Zoom Market.

При этом 25% респондентов резко негативно настроены по отношению к будущему фильму, а 19% опрошенных ничего не слышали про фильм "Матильда".

В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Главным его противником является депутат Госдумы Наталья Поклонская, именно она сообщает о 40 тыс. оскорбленных фильмом людей. Она в том числе организовала 1 августа молитвенное стояние против кино во многих городах России.

Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат "Матильда" выйдет 25 октября. Учитель намерен побороться со своим фильмом за премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Вечером 8 августа глава Чечни Рамзан Кадыров направил письмо в Минкульт. В нем сказано, что "десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма", поскольку "расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России". В ведомстве обещали принять к сведению его заявление.

Позже, 9 августа, Дагестан вслед за Чечней попросил запретить прокат фильма "Матильда". "К нам поступило обращение от заместителя председателя правительства Дагестана Анатолия Карибова с просьбой запретить показ в республике фильма Алексея Учителя "Матильда". Мы примем обращение к сведению", - рассказали в Минкультуры.