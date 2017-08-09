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Минкультуры учтет просьбу Кадырова не показывать фильм «Матильда» в Чечне

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© Фото: plus.kinopoisk.ru

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Ситуацию также прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Министерство культуры РФ ответило Рамзану Кадырову на просьбу не показывать фильм «Матильда» в Чечне. В ведомстве обещали принять к сведению его заявление.

О письме Кадырова к министру культуры РФ Владимиру Мединскому стало известно вечером 8 августа. В письме сказано, что «десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма», поскольку «расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России».

В фильме «Матильда» рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Главным его противником является депутат Госдумы Наталья Поклонская, именно она сообщает о 40 тыс. оскорбленных фильмом людей. Она в том числе организовала 1 августа молитвенное стояние против кино во многих городах России.

Поклонская уже прокомментировала просьбу Кадырова на своей странице в Facebook. «Запретить на территории республики кощунственный фильм, оскорбляющий нашу историю и веру - это решение по силе не для каждого!» - написала она.

«Уважать и гордиться нашей многовековой историей! Чтить заветы предков! Это все не для слабых духом людей. Для этого надо быть храбрым и уважительно относиться к чувствам других. Решение Рамзана Ахматовича является исключительно мужественным и достойным нашей общей истории и подвигам предков!» - также добавила Поклонская.

Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат «Матильда» выйдет 25 октября.

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