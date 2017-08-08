Кадыров попросил Мединского запретить фильм «Матильда» в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил министра культуры России Владимира Мединского запретить прокат фильма Алексея Учителя «Матильда» в Чечне. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Читайте также:

Страсти вокруг «Матильды»: жалобы на фильм, критика РПЦ и угрозы Алексею Учителю

В письме сказано, что «десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма», поскольку «расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России».

Кадыров пишет, что Дикая дивизия, состоявшая из присягнувших Николаю II жителей Кавказа, «покрыла себя бессмертными подвигами» в годы Первой мировой войны и «до конца своего существования оставалась верна царю и царской армии», в Чечне «почитают и хранят заветы предков».

«Прошу вас исключить Чеченскую республику из прокатного удостоверения на показ фильма «Матильда», - резюмирует Кадыров. Письмо было подписано главой Чечни 16 июня.

В фильме «Матильда» рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Главным его противником является депутат Госдумы Наталья Поклонская, именно она сообщает о 40 тыс. оскорбленных фильмом людей. Она в том числе организовала 1 августа молитвенное стояние против кино во многих городах России.

Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат «Матильда» выйдет 25 октября.