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Поклонскую заподозрили в накрутке обращений против фильма "Матильда"

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© Фото: Владимир Федоренко / РИА "Новости"

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Ранее Поклонская заявила, что кино оскорбило чувства 40 тыс. человек.

Адвокат режиссера Алексея Учителя заподозрил депутаты Госдумы Наталью Поклонскую в накрутке обращений против фильма "Матильда". Об этом сообщается "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Константина Добрынина.

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Ранее Поклонская заявила, что кино оскорбило чувства 40 тыс. человек. По ее словам, именно столько людей обратилось к ней с жалобами на еще не вышедший фильм.

Добрынин рассказал, что направил запрос на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, в котором просит предоставить ему информацию о количестве обращений граждан к депутату Наталье Поклонской.

"На сайте в интернете, посвященном якобы критическим обращениям от физических и юридических лиц по поводу фильма "Матильда", и где, в том числе, опубликован ответ самой Поклонской, на большинстве обращений отсутствуют отметки о регистрации их в Госдуме, обязательные как в соответствие с федеральным законом, так и с инструкцией по работе с документами Госдумы", - заявил Добрынин.

"В связи с отсутствием отметок о регистрации на опубликованных депутатом Поклонской обращениях, а также ввиду весьма существенного расхождения между официальными опубликованными данными по поступившим в комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции обращениям, можно предполагать либо о допущенном депутатом Поклонской нарушении порядка рассмотрения обращений граждан, либо об умышленном необоснованном завышении их количества", - говорится в тексте запроса.

Адвокат подчеркнул, что ранее обращал на эти обстоятельства внимание комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, но в ответе от 9 июня сведений о результатах проверки не было.

В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат "Матильда" выйдет 25 октября.

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