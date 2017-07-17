Поклонская: Фильм «Матильда» оскорбил чувства 40 тыс. человек

К депутату Госдумы Наталье Поклонской обратились 40 тыс. человек с жалобой на фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя, сообщает парламентарий. По ее словам, среди них есть и иностранцы, и представители разных других конфессий.

«Ко мне на сегодняшний день обратились 40 тыс. граждан России, представителей иностранных государств, таких как Сербия, Черногория, это и православные верующие, и мусульмане России, с заявлениями о том, что указанный фильм оскверняет православные святыни, оскорбляет религиозные чувства и разжигает рознь на религиозной почве», – рассказала Поклонская.

Депутат осчитает, что не может оставить эти обращения без внимания. «Если бы я боялась испортить свой имиджевый портрет, я бы, наверное, очень тихо работала», – отметила она.

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Поклонская отметила, что 35% бюджета картины – бюджетные средства, деньги налогоплательщиков. Всего на фильм было потрачено порядка $25 млн.

«На роль святого государя выбран немецкий порноактер Ларс Айдингер, который снимался ранее исключительно в порнографических антихристианской фильмах», - добавила Поклонская.

При этом немецкий актер играл роли в спектаклях «Макбет», «Тартюф», «Ричард III» и «Гамлет», а также в нескольких десятках картин различного содержания.

Премьера фильма «Матильда» в России намечена на 25 октября этого года. Впервые кинокартину покажут в Мариинском театре 6 октября, причем это будет первая кинопремьера в современной истории театра.

По словам Учителя, после премьеры в кино «Матильда» в 2018 году будет показана на «Первом канале», но уже в формате 4-х серийного фильма.

Ранее экс-прокурор Крыма, а ныне депутат ГД Наталия Полонская направила результаты экспертизы по фильму «Матильда» в Генпрокуратуру России. Эксперты и ученые сделали его экспертизу, изучив трейлеры картины и полный текст сценария.

Комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме образ канонизированного РПЦ российского императора Николая II «не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», сообщила Поклонская в своем публичном ответе. При этом в Кремле заявили, что проводить экспертную оценку еще не завершенного фильма странно.

Позже эксперты СПбГУ не нашли в фильме «Матильда» оскорбления чувств верующих.

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Ранее глава Минкульта Владимир Мединский назвал ситуацию вокруг еще не вышедшей на экраны «Матильды» цирком. «Как известно, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк. История с депутатом Поклонской, режиссером Учителем и балериной Матильдой, как мне все больше кажется, смещается в сторону цирка. Мне сложно это комментировать», — заявил он.