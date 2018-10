Бывший участник культовой группы The Beatles Пол Маккартни выпустил клип на песню «Come On To Me». Композиция попала на новый альбом музыканта «Egypt Station».

В веселом видео под музыку танцует охранник магазина, который работает в ночную смену. В конце ролика компанию ему составляет прохожий.

Альбом «Egypt Station» Маккартни выпустил в начале сентября. Пластинка стала первой его записью с 2013 года.

В последний раз легендарный музыкант выступал в Петербурге в 2004 году.

Видео: YouTube / Paul McCartney