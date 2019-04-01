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«Я не живу с мыслью, что жизнь удалась»: Иван Ургант от Петербурга до «Останкино»

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© Фото: Георгий Кардава / style.rbc.ru

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Ночная работа, первые годы на MTV и зрительская любовь – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о жизни представителя знаменитой актерской династии.

Клубы и радио

 

Отец Ивана Урганта, Андрей Ургант, прославился как актер. Мать знаменитого телеведущего, Валерия Киселева, тоже была актрисой. Как и бабушка Нина Ургант. И дед Лев Милиндер.

Главным человеком в своей жизни звезда Первого канала называет мать. «Больше всех повлияла на мою жизнь и на мое самоопределение моя мама. Она занималась этим до моих 16 лет, и, как выяснилось, это было самое важное для меня в это время», – подчеркивает он.

В такой актерской семье Иван не мог не попасть в мир театра и кинематографа. На сцене он дебютировал в раннем возрасте, однако связал свою жизнь с другой сферой – телевидением.

Перед тем, как попасть на радио и ТВ, Ургант-младший получил образование в гимназии при Русском музее и в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, где познакомился с Натальей Кикнадзе. Спустя многие годы девушка станет второй женой шоумена.

Во время учебы Иван стал заниматься не самыми очевидными для его происхождения вещами – работой официантом и даже ведущим ночных шоу в клубах. Этот период продлился недолго. Одной из первых ступеней в артистической карьере Урганта было непопулярное «Супер-радио», после работы на котором его заметил Пятый канал.

Иван Ургант с отцом. Фото: brelcg.com
 

«Никакого потенциала»

 

Попав на Пятый канал в 1999 году, Иван начал вести программу «Петербургский курьер». «А потом уже было "Русское радио", "Хит-ФМ", MTV... Но везде я проходил кастинг – и на радио, и на телевидении», – говорит Ургант, отмечая, что никто его не проталкивал на ТВ.

Первая настоящая слава пришла к артисту на MTV. На главном молодежном канале тех лет Ургант был ведущим «Бодрого утра» и других передач.

«Иван утверждает, что поначалу никто всерьез его не воспринимал, все над ним снисходительно посмеивались и не видели в нем никакого потенциала. Но я продолжаю настаивать на своей роли в истории становления Ивана Урганта», – вспоминает его соведущая Ольга Шелест.

Поначалу продюсеры канала не хотели брать представителя знаменитой актерской семьи из-за внешности. Он казался им слишком взрослым для MTV, но харизма и чувство юмора помогли изменить мнение боссов канала.

На MTV петербургский артист поработал пару лет, после чего случилось своеобразное повышение – его взяли на телеканал «Россия». С Феклой Толстой он провел два сезона популярного проекта «Народный артист», а в одиночку Иван был ведущим шоу «Пирамида».
«Бодрое утро» на MTV. Скриншоты: YouTube / Barsickcat
 

От «Алых парусов» до «Вечернего Урганта»

 

Сотрудником «Первого канала» Ургант стал в 2005 году, тогда же он в первый раз провел праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге, который возродился спустя 27 лет. С тех пор Иван каждый год на Дворцовой площади встречает вчерашних школьников.

«И какое счастье для меня, что в самый благословенный момент года, а именно белые ночи, у меня есть возможность выйти и увидеть максимальное количество людей на огромном пространстве. Посмотреть им в глаза и большинство из них сопроводить во взрослую жизнь», – рассказал бессменный ведущий «Алых парусов» Пятому каналу.

За почти полтора десятка лет работы на Первом канале Ургант занимался несколькими крупными проектами. Он был лицом кулинарной программы «Смак», вместе с Александром Цекало, Гариком Мартиросяном и Сергеем Светлаковым вел «Прожекторпэрисхилтон» и снимал с Владимиром Познером документальные фильмы о культуре различных стран.

Слава одного из главных ведущих Первого канала закрепилась за Иваном после запуска «Вечернего Урганта». Созданное на манер американских передач шоу стало хитом на ТВ и в интернете.

«Я понял главное: нельзя делать программы, от которых устали не только зрители, но и сами создатели, ведь это всегда видно. Нам бы не хотелось становиться таким проектом. Ровно в тот момент, когда поймем, что все устали, мы это шоу закроем. И не просто закроем, а похороним, сожжем и пепел зароем в баночке из-под зеленого горошка на окраине Петербурга», – говорил Ургант про свой проект «Собаке.ру».

Ургант и Шелест. Фото: elk84.livejournal.com
 

«Говорю "шаурма", но внутри-то знаю – "шаверма"»

 

За семь лет вышло более тысячи выпусков «Вечернего Урганта». Гостями шоу в разное время были Моника Беллуччи, Шарль Азнавур, Райан Рейнольдс, Роберт Де Ниро и другие знаменитости. Но мечта Ивана пока что так и не сбылась – в студию к нему еще не приходил легендарный Пол Маккартни из группы The Beatles.

С момента переезда в Москву Ургант живет в Петербурге лишь небольшими периодами. «Говорю "шаурма", но внутри-то знаю – "шаверма"», – иронизирует он в интервью ТАСС.

Иногда Иван покидает «Останкино» ради других проектов. Он снимался во всех частях серии новогодних фильмов «Елки» и, например, играл музыку под псевдонимом Grisha Urgant.

«Если вдруг все надоест, то в любой момент жизни ты можешь поменять ее на 180 градусов. Меня это страшно привлекает», – говорит артист.

Конечно, Ургант еще занимается семьей. У него две родные дочери, которых назвали в честь бабушки и мамы Ивана соответственно, а также пасынок и падчерица. Телеведущий нечасто распространяется о своей жизни, предпочитая скрывать самое сокровенное.

«Смотрите, несмотря на то что сейчас у меня все так активно и радостно в работе складывается, все это может очень быстро прекратиться. Я не живу с мыслью, что жизнь удалась», – рассказал Иван Ургант в интервью GQ еще в 2015 году.

Фото: Александр Вильф / РИА «Новости»
 

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