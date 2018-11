The Beatles опубликовали клип на песню «Back In The U.S.S.R.»

Группа The Beatles выпустила новый клип на песню «Back In The U.S.S.R.». Композиция вышла 50 лет назад на альбоме, известном как «The White Album».

В видео попали кадры советской кинохроники. Например, можно увидеть Красную площадь в Москве и сталинские высотки.

Прежде коллектив опубликовал видео на «Glass Onion». Над ним работали экс-участник коллектива Пол Маккартни и художник Ричард Гамильтон.

Выход обоих клипов приурочен к юбилею одной из самых знаменитых пластинок The Beatles. Ее расширенная версия с обновленным звуком поступит в продажу 9 ноября.

Видео: YouTube / The Beatles