Куда сходить в Петербурге в январе 2020 года

Выставка «Осколки радуги» – с 9 января

Наступление Нового года в Ботаническом саду Петра Великого будут отмечать выставкой «Осколки радуги». Она посвящена красивейшим орхидеям и бромелиям.

Большая часть растений, которые можно будет увидеть в экспозиции, очень редко встречаются в частных коллекциях. У гостей будет возможность полюбоваться более 50 редкими видами цветов.

Также посетители смогут пообщаться со специалистами по агротехнике и узнать у них, какие орхидеи лучше всего подходят для выращивания дома.

Темой выставки «Осколки радуги» в 2019 году станут космос и невесомость. Оформлять мангровую оранжерею и фотозоны будут мастера-флористы и выпускники Цветочной гимназии «Мастер».

Официальный сайт

Где: улица Профессора Попова, 2

Когда: со 2 по 12 января с 11:00 до 16:30

Сколько: дети старше четырёх лет и школьники – 250 рублей, пенсионеры и студенты – 300 рублей, взрослые – 400 рублей

Фото: pitert.ru

Фильм «Маяк» – с 9 января

1890-е годы, где-то неподалёку от побережья Новой Англии. Молодой человек Ифраим Уинслоу приезжает на отдалённый остров работать новым помощником смотрителя маяка, хромоногого и бородатого Томаса Уэйка.

Тот обращается с парнем как с личным рабом и запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Ифраима не отпускает собственное прошлое, и вскоре на каменистом острове – то ли ему мерещится, то ли в самом деле – начинает происходить всякая чертовщина.

Жанр: ужасы, фэнтези, драма

Когда: с 9 января

Фото: kinopoisk.ru

«Большие святочные гулянья» – 11 января

В очередной раз в деревне недалеко от Петербурга устроят большой фестиваль русской праздничной культуры 19 века. Можно не просто своими глазами увидеть народный праздник, но и стать его частью.

Для любителей широких гуляний: колядования по деревне; традиционные игры, забавы, хороводы; ряженья; сельская ярмарка; молодёжная вечёрка. Для любителей уютных посиделок у печки: вертепное представление, концерт-избушник, святочные гадания, рукодельные мастер-классы.

Для гостей праздника организуют русскую традиционную кухню. В меню – святочные ритуальные блюда, приготовленные по старинным рецептам из продуктов собственного производства.

Официальная страница во «ВКонтакте»

Где: д. Ложголово, Ленинградская область

Когда: 11 января с 12:00 до 18:00

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/russian_holiday

Детские праздники в ТРЦ «Питерлэнд» – с 12 января

В огромном торгово-развлекательном центре недалеко от Парка имени 300-летия Санкт-Петербурга в январе пройдёт несколько тематических мероприятий для детей и их родителей.

Гостей «Питерлэнда» ждут:

Детский вокальный фестиваль – 12 января в 16.00 (воскресенье);

Детский танцевальный фестиваль – 19 января в 16.00 (воскресенье);

Детский мастер-класс от Burger King – 25 января в 16.00 (суббота).

Официальная страница во «ВКонтакте»

Где: Приморский пр., 72

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/piterland

Праздник музыки The Beatles – 16 января

В середине января 2020 года во Всемирный день The Beatles в Петербурге прогремит концерт, где настоящий рок дадут музыканты из Москвы, Финляндии и Северной столицы. Подобно легендарному фестивалю «Вудсток», 55-ый праздник музыки объединит самых ярких и харизматичных артистов.

Важной составляющей события станет вручение звания «Почётный битлзфан России – 2019». В этом году обладателя премии впервые выбирают сами зрители.

Официальный сайт

Где: AURORA Concert Hall (Пироговская наб., 5/2)

Когда: 16 января в 19:00

Сколько: от 400 рублей

Фото: wikipedia.org

«Мир камня» в Гостином дворе – с 16 января

В середине января в Гостином дворе пройдёт выставка «Мир камня». Это отличная возможность для жителей и гостей Петербурга окунуться в неизведанный и прекрасный мир удивительных самоцветов, древних окаменелостей и редких минералов.

Здесь можно будет найти и купить всё многообразие ювелирных стилей и форм подачи материала: от классических украшений до авангарда, от изделий из серебра и золота до элитной бижутерии из современных легковесных сплавов.

Если вдруг вы не найдёте изделие по душе, закажите его изготовление по индивидуальному эскизу.

Официальный сайт

Где: Большой Гостиный двор, «Гостинка ART» (Невский пр., 35)

Когда: с 16 по 19 января с 11:00 до 22:00

Сколько: бесплатно при регистрации

Фото: vk.com/gemworldspb

«Шоу-рум в „Евразии“» – с 22 января

В культурно-выставочном центре «Евразия» пройдёт ярмарка нужных вещей «Шоу-рум в „Евразии“». Около 100 участников разных регионов России и стран ближнего зарубежья представят широкий ассортимент товаров зимнего сезона на общей площади более 1500 кв. м.

На ярмарке можно будет приобрести женскую и мужскую одежду, изделия из трикотажа, верхнюю одежду из кожи и меха, головные уборы, обувь, аксессуары, авторские украшения, бижутерию и многое другое.

Гостей выставки ждут выгодные цены, а также интересные мастер-классы и полезные лекции.

Официальный сайт

Где: ул. Капитана Воронина, 13 (залы 1 и 2)

Когда: с 22 по 26 января (со среды до субботы с 11:00 по 19:00, воскресенье – с 11:00 до 17:00)

Сколько: бесплатно

Фото: pixabay.com

Фильм «Плохие парни навсегда» – с 23 января

Бёрнетт рассорился с напарником, оставил службу в полиции Майами и занялся частной сыскной деятельностью. Лоури тем временем переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. Параллельно ему приходится разбираться с новым наглым партнёром. «Плохие парни» вынуждены объединиться вновь, когда за ними начинает охоту албанский наёмник, желающий отомстить за смерть своего брата. Чтобы выжить, бывшие напарники должны забыть о старых обидах.

Жанр: боевик, триллер, комедия, криминал

Когда: с 23 января

Фото: kinopoisk.ru

Цикл концертов «Время органа»

Цикл концертов «Время органа» в Римско-католическом соборе Успения Пресвятой Девы Марии познакомит слушателей с историей органной музыки. Вы услышите не только органные произведения разных стран и эпох, но и узнаете массу занимательных исторических фактов.

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта.

Официальный сайт

Где: Римско-католический собор Успения Пресвятой Девы Марии

Когда: с 17, 18, 25 и 25 января

Сколько: 700 рублей

Фото: vk.com/spb_uspenie

Фильм «1917» – с 30 января

1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат.

Смогут ли они выиграть гонку со временем?

Жанр: военный, история, драма

Когда: с 30 января

Фото: kinopoisk.ru

Фильм «Кома» – с 30 января

После таинственной и страшной аварии молодой, талантливый архитектор приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Мире, который существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Память человека фрагментарна, хаотична и непостоянна.

Таково и пространство «Комы» – причудливый набор из воспоминаний, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, где любые законы физики могут быть нарушены.

Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое «Кома» на самом деле.

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Когда: с 30 января

Фото: kinopoisk.ru