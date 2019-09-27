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Леннон, Цой и Лунные Кошки: неофициальные улицы Петербурга

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© Фото: Instagram / @dmaslova_

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На картах Северной столице есть не все улицы, которые хорошо знают в народе. Одна из них посвящена автору песни Imagine, а другую назвали в честь неведомых существ.

Улица Джона Леннона

 

Наверное, самая известная несуществующая улица Петербурга расположена напротив ТРК «Галерея». Улица Джона Леннона проходит во дворе культурного центра «Пушкинская, 10», между Лиговским проспектом и Пушкинской улицей.

Место, названное в честь легендарного музыканта, появилось благодаря известнейшему отечественному битломану Коле Васину. Именно он превратил двор в «первый памятник битлам в России».

На улице Леннона можно увидеть жёлтую подводную лодку из одноимённого мультфильма The Beatles, пешеходный переход в честь обложки альбома Abbey Road, портреты музыкантов и другие вещи, связанные с ливерпульской четвёркой. И хотя сам Васин умер в 2018 году, его дело продолжает жить.

Где: Лиговский проспект, 53
Фото: Instagram / @kseniasnow, @spbwithalina
 

Малая Новгородская улица

 

Ещё одна шуточная улица – Малая Новгородская. Найти её можно рядом с обычной Новгородской улицей.

Однажды там меняли указатели на домах. Табличку со здания №16 взял неизвестный и повесил её в узком проходе по соседству.

Чтобы было смешнее, на знаке дописали слово «малая». Таким образом в Петербурге появилась ещё одна вымышленная улица.

Где: Новгородская улица, 16

Фото: j-e-n-z-a.livejournal.com
 

Флигельная площадь

 

Небольшой двор дома №38 по 3-й линии Васильевского острова местные жители признали «самой маленькой площадью России».

В действительности никакой Флигельной площади нет, несмотря на табличку. Это лишь чей-то творческий проект.

Есть легенда, что якобы на месте двора раньше находилась большая площадь, которая со временем превратилась в крохотную. Однако это выдумки, у которых нет никакого подтверждения.

Где: 3-я линия В. О., 38
Instagram / @vasiliibrodov, @oksanafetisova
 

Улица Лунных Кошек

 

Почему проезд у дома по Каменноостровскому проспекту на Каменном острове получил такое имя, история умалчивает.

Впервые название появилось ещё в 2000-е годы. Тогда надпись «Улица Лунных Кошек» кто-то сделал маркером. Затем такое имя проезда ушло в народ.

Через некоторое время там появилась полноценная табличка. Она продолжает висеть, однако, конечно, название официально не закреплено за проездом.

Где: Каменноостровский проспект, 77
Фото: Instagram / @sercheshir, @brandnik
 

Улица Времени

 

«Улицей Времени» называется экспозиция в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. При входе висит указатель с названием.

Музей, как и табличка, появились в 2003 году, когда отмечалось 300-летие Петербурга. В честь юбилея города была собрана коллекция различных экспонатов, показывающая развитие Северной столицы.

Где: Петропавловская крепость, 3
Фото: Instagram / @platonov_spb, @juliababush
 

Переулок Виктора Цоя

 

К 50-летию со дня рождения лидера группы «Кино» переулок в честь музыканта временно появился у Зверинской улицы и Любанского переулка. Символическую табличку быстро сняли, но затем её разрешили повесить обратно.

Поклонники Цоя не один год выступали за переименование одной из улиц возле «Камчатки», котельной, где работал артист. Однако руководство города не давало добро на такую идею.

Тем не менее нашёлся компромисс. Имя Цоя получил соседний сквер.

Где: Зверинская улица, 29

Фото: vk.com/club39164666
 

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