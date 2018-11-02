The Beatles выпустила новый клип на песню Glass Onion, записанную 50 лет назад

У группы The Beatles вышел клип на песню Glass Onion. Песня была записана 50 лет назад.

Видео состоит из архивных кадров с участниками группы. Над ним работал бывший бас-гитарист The Beatles Пол Маккартни и художник Ричард Гамильтон, нарисовавший обложку White Album – десятого студийного альбома группы.

Выход клипа приурочен к 50-летию этого альбома.

Расширенное издание альбома White Album выйдет 9 ноября 2018 года. В него войдут 50 ранее невыпущенных треков, в том числе и акустических, с обновленным звуком на семи дисках.

The Beatles распалась в 1970 году.

Видео: YouTube / The Beatles