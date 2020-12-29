На 98-ом году жизни скончался модельер Пьер Карден

Стало известно, что известный французский модельер Пьер Карден скончался на 98-ом году жизни. Он умер в больнице в коммуне Нёйи-сюр-Сен в департаменте О-де-Сен, которая находится на Западной окраине Парижа. На данный момент причины смерти кутюрье пока не известны.

Пьетро Кардини родился в 1922 году в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта в семье фермеров. Изначально модельер начинал свою карьеру, работая портным и театральным художником. С конца 1940-х годов работал у Кристиана Диора в ателье, а через несколько лет открыл собственный дом моды, а позже создал мобильный бутик в Париже. Кардини запантетовал более 500 изобретений. Знаменитая ливерпульская группа The Beatles выступала в пиджаках без воротника от модельера.