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Пять новых кафе и баров Петербурга, которые стоит посетить

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© Фото: vk.com/yellowsubmarine_bar

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«Санкт-Петербург.ру» выбрал отличные новые заведения Северной столицы, которые придутся по душе жителям и гостям города на Неве.

«Дайте две»

 

В районе «Технологического института» открылся бар-сосисочная «Дайте две». В нем подают берлинские сосиски из курицы и свинины, к которым можно взять картофель фри или пасту.

Мясо для карривурст, популярного немецкого фастфуда, приобретают у фермеров в Ленинградской области. Необычный вкус придает специальный соус с порошком карри.

В баре есть несколько видов пива, в том числе бельгийский крафт и лагер, а также грушевый сидр. К пиву подают различные закуски.

Официальная страница

Где: 6-я Красноармейская улица, 1

Когда: ежедневно с с 10:00 до 23:00

Сколько: сосиска из индейки – 180 рублей

Фото: Instagram / @givemetwo.ru
 

Sokol Coffee

 

Кофейня рядом с ДТЛ сделала акцент на оформлении стаканчиков для напитков. На них рисуют портреты посетителей.

Специально для этой задачи в Sokol Coffee работают почти десять художников, которые рисуют в разных стилях. Сюда нередко приходят не только за кофе, а чтобы сделать красивый снимок с портретом для социальных сетей.

В кафе также подают молочные коктейли, сэндвичи и десерты. По желанию можно заказать добавку в виде сиропа или топпинга.

Официальный сайт

Где: Волынский переулок, 4

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: кофе от 89 рублей
Фото: Instagram / @dashamarkovka, @___anastasiya_krasnova___ 
 

«Угрюмочная»

 

«Первый в мире бар для грустных» работает на улице Рубинштейна. Его филиал на Литейном проспекте открылся в тестовом режиме в конце октября.

В «Угрюмочной» наливают настойки, коктейли и другие напитки. Некоторые из них отличаются подачей – коктейль «Маяковский» приносят в пистолете, а «Джоплин» – в шприце.

«Еще мы запустили центр психологической помощи – позвони и тебе подскажут, что делать в трудной ситуации. А если не хватает зла – заплати и мы напечатаем лицо твоего врага на туалетной бумаге», – отмечают создатели бара.

Официальная страница

Где: улица Рубинштейна, 4

Когда: с воскресенья по четверг с 16:00 до 04:00, в пятницу и субботу с 16:00 до 06:00

Сколько: средний счет – 700 рублей

Фото: vk.com/ugrumoru
 

Yellow Submarine

 

Бар на Коломенской улице назван в честь одной из самых известных песен The Beatles, а его оформление посвящено творчеству и участникам культового ливерпульского коллектива.

На стенах Yellow Submarine висят плакаты и пластинки. На экранах постоянно показывают клипы и концертные записи Леннона, Маккартни, Харрисона и Старра.

В барном меню есть около полутора десятков видов разливного пива. Также в Yellow Submarine можно заказать крепкий алкоголь, авторские коктейли и еду, например, бургеры или колбаски.

Официальная страница

Где: Коломенская улица, 11

Когда: с понедельника по пятницу с 12:00 до 02:00, в субботу и воскресенье с 18:00 до 02:00

Сколько: бургеры от 270 рублей

Фото: vk.com/yellowsubmarine_bar
 

Opetit

 

В здании на Невском проспекте, где находится Французский институт, открылась вторая точка кондитерской сети Opetit.

Кафе славится круассанам и другими десертами. Также в Opetit готовят каши, сэндвичи, супы и салаты.

Из окон кондитерской, расположенной на третьем этаже, открывается вид на Невский проспект. Несмотря на небольшую площадь, в Opetit смогли создать уютную атмосферу.

Официальный сайт

Где: Невский проспект, 12

Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00

Сколько: средний счет – 350 рублей
Фото: Instagram / @ann_korotkikh_life
 

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