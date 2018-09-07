Пол Маккартни выпустил первый альбом с 2013 года (ВИДЕО)

Бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни выпустил новый альбом «Egypt Station». Запись стала его первым альбомом с 2013 года.

На 17-й сольной пластинке музыканта 16 песен. В середине июня Маккартни представил две композиции – «I Don’t Know» и «Come On To Me». Спустя два месяца вышел сингл «Fuh You».

«Мне понравились слова Egypt Station («Египетская станция», – прим. ред.)», – прокомментировал Маккартни название пластинки. Он добавил, что песни похожи на музыкальное путешествие от одной станции к другой.

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Видео: YouTube / PAUL McCARTNEY