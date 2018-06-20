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Пол Маккартни выпустил две новые песни (ВИДЕО)

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© Фото: paulmccartney.com

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Композиции попадут на первый за пять лет альбом легендарного музыканта «Egypt Station».

Британский музыкант Пол Маккартни, участник легендарной группы The Beatles, 20 июня выпустил две новые песни.

Композиции «Come On To Me» и «I Donʼt Know» опубликованы на его YouTube-канале. Видео представляют собой анимацию, которая сопровождает текст песен.

Через два дня после своего 76-летия Маккартни также объявил, что 7 сентября выпустит свой новый альбом «Egypt Station». В него войдут две новые песни. Пластинка станет для музыканта первой за пять лет и 17-й сольным альбомом в карьере.

«Мне понравились слова Egypt Station («Египетская станция», – прим. ред.)», – прокомментировал Маккартни название пластинки. Он добавил, что песни похожи на музыкальное путешествие от одной станции к другой.

Маккартни считается одним из лучших бас-гитаристов в истории рок-музыки. Он 16 раз становился обладателем премии «Грэмми», входил в Книгу рекордов Гиннесса и Зал славы рок-н-ролла. В 1997 году за вклад в развитие музыки он получил рыцарское звание и стал сэром.

В 2004 году Маккартни выступил в Петербурге на Дворцовой площади. Послушать легендарного артиста собрались тысячи жителей и гостей Северной столицы.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

 

Видео: YouTube / PAUL McCARTNEY

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