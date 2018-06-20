Пол Маккартни выпустил две новые песни (ВИДЕО)

Британский музыкант Пол Маккартни, участник легендарной группы The Beatles, 20 июня выпустил две новые песни.

Композиции «Come On To Me» и «I Donʼt Know» опубликованы на его YouTube-канале. Видео представляют собой анимацию, которая сопровождает текст песен.

Через два дня после своего 76-летия Маккартни также объявил, что 7 сентября выпустит свой новый альбом «Egypt Station». В него войдут две новые песни. Пластинка станет для музыканта первой за пять лет и 17-й сольным альбомом в карьере.

«Мне понравились слова Egypt Station («Египетская станция», – прим. ред.)», – прокомментировал Маккартни название пластинки. Он добавил, что песни похожи на музыкальное путешествие от одной станции к другой.

Маккартни считается одним из лучших бас-гитаристов в истории рок-музыки. Он 16 раз становился обладателем премии «Грэмми», входил в Книгу рекордов Гиннесса и Зал славы рок-н-ролла. В 1997 году за вклад в развитие музыки он получил рыцарское звание и стал сэром.

В 2004 году Маккартни выступил в Петербурге на Дворцовой площади. Послушать легендарного артиста собрались тысячи жителей и гостей Северной столицы.

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Видео: YouTube / PAUL McCARTNEY