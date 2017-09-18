Совфед вступился за «Матильду»

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству обратился в Министерство внутренних дел РФ и Генеральную прокуратуру с просьбой отреагировать на противодействие выходу в российский прокат фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Такие письма за подписью главы комитета, сенатора Андрея Клишаса направлены в ведомства у в понедельник, 18 сентября.

Ранее в Совфед поступило обращение президента Федеральной палаты адвокатов РФ Юрия Пилипенко, где говорилось об экстремистских проявлениях недовольства выхода в прокат «Матильды». Речь шла, в том числе, о поджогах автомобилей, угрозах убийства, поджогах киностудии и кинотеатра.

В Совфеде высказали озабоченность обращением, отметив, что развитие ситуации может привести к серьезным последствиям.

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«Вышеуказанные противоправные деяния обладают повышенной общественной опасностью не только потому, что совершаются в общественных местах и в отношении публичных персон, но и потому, что творятся якобы от лица всех православных верующих. Такие оправдания противозаконны, аморальны и противоречат самим основам православия», – подчеркивается в письме сенатора в МВД и Генпрокуратуру. Эти ведомства просят внимательно отнестись к обращению президента ФПА и проинформировать заявителя и комитет СФ о ходе проверки.

В фильме рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат кино выйдет 25 октября. Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась показывать фильм «Матильда» из-за угроз от организации «Христианское государство - Святая Русь».

Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали «коктейлями Молотова». Здесь находится студия режиссера фильма Алексея Учителя, он попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите. Кроме того, в Екатеринбурге мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. После этого противники фильма «Матильда» сожгли автомобиль адвоката режиссера Константина Добрынина.