Рейс "ВИМ-Авиа" из Турции в Петербург задержали почти на сутки. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на пассажиров, которые "застряли" в аэропорту Антальи.

Рейс 9326 должен был вылететь в Северную столицу вечером 31 августа, однако отложен до 18 часов 1 сентября. В итоге петербуржцы вернуться домой лишь к 22 часам.

Информацию о переносе рейса также подтвердили в центре информационной поддержки авиакомпании. При этом объяснить, с чем связано долгое ожидание, не смогли, пишет "Фонтанка.ру".

Вокруг "ВИМ-Авиа" с начала летнего сезона разгорелся громкий скандал, так как она стала задерживать вылеты рейсов из многих городов России. Ростуризм сообщил, что туроператоры готовы перестать продавать билеты на рейсы авиакомпании. Пока что ведомство выступило лишь с таким предложением, но не требованием.