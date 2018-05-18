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В школе Техаса открыли стрельбу, погибли восемь человек

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© Фото: Twitter / @HCSOTexas

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В нападении участвовали два человека, они задержаны.

В городе Санта-Фе в американском штате Техас произошло нападение на школу. Стрельбу открыли днем 18 мая.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли восемь человек, сообщил местный телеканал ABC13.

Полиция уже задержала двоих нападавших. Об этом написал местный шериф Эд Гонсалес в своем Twitter-аккаунте.

В настоящий момент о мотивах поступка злоумышленниках не сообщается. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

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Дневник, конспекты, два ствола: почему в России школьники все чаще берутся за оружие

Нападения на школы часто происходят в Соединенных Штатах. В марте 2018 года выстрелы прозвучали в Мэриленде, а за пару недель до этого инцидент случился в школе Marjory Stoneman Douglas на юге Флориды. В результате происшествия погибли 14 человек.

Подростки устраивают атаки и в России. В Перми 15 января двое школьников устроили поножовщину, ранив более десяти человек. Через несколько дней девятиклассник из Улан-Удэ набросился на учеников и преподавателя русского языка, а затем поджог класс. Спустя пару месяцев резня произошла в школе в Стерлитамаке.

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