В Стерлитамаке ученик устроил резню в школе, есть раненые

В школе № 1 Стерлитамака учащийся коррекционного класса устроил поножовщину, сообщает Ufa1.ru. Изначально он не хотел идти на урок информатики и отсиживался в коридоре, однако учительнице удалось уговорить молодого человека войти в кабинет.

По предварительной информации, молодой человек начал вести себя агрессивно, ударил ножом в руку одноклассницы, после чего бросился на преподавательницу. Началась паника, нападавший разлил в кабинете бензин, поджег его и попытался покончить с собой. Одна из учениц попыталась спастись и выпрыгнула из окна второго этажа.

Читайте также:

Дневник, конспекты, два ствола: почему в России школьники все чаще берутся за оружие

На данный момент все пострадавшие находятся в больнице. Пожар потушили силами сотрудников МЧС. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. В Стерлитамаке находится президент Башкортостана Рустэм Хамитов.

Ранее Россию потрясла серию нападений на школы. Первый случай произошел в Перми 15 января, когда двое подростков устроили поножовщину в школе №127. В результате пострадали 15 человек. Нападавшие были арестованы, правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на массовое убийство. Оба нападавших интересовались школьным насилием, в том числе трагедией в американском Колумбайне.

Читайте также:

В гимназии № 498 Петербурга произошла поножовщина



Второй случай произошел утром 19 января в школе №5 Улан-Удэ. Девятиклассник набросился на семиклассников и учителя русского языка с топором, а затем поджог класс, бросив бутылку с зажигательной смесью. Подросток попытался покончить с собой, но при прыжке из окна повредил ногу и попал в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних».

Третий случай произошел в Шадринске, где семиклассница во время перемены расстреляла семерых одноклассников из пневматического пистолета. Пострадавшие получили синяки и ссадины, одному несовершеннолетнему потребовалась госпитализация. Следователи выяснили, что пистолет принадлежал отцу девочки.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.