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В Бурятии школьник с топором устроил резню в школе

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© Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

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В результате происшествия пострадали три семиклассника и учитель.

В Улан-Удэ девятиклассник устроил резню в школе, расположенной в микрорайоне «Сосновый бор», сообщает СУ СК по Республике Бурятия. Молодой человек с топором напал на учеников седьмого класса и учителя русского языка, после чего поджог класс с помощью бутылки с воспламеняющейся жидкостью.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Подросток был задержан правоохранителями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних». В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты. Выясняются мотивы и обстоятельства происшествия.

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