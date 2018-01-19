В Бурятии школьник с топором устроил резню в школе

В Улан-Удэ девятиклассник устроил резню в школе, расположенной в микрорайоне «Сосновый бор», сообщает СУ СК по Республике Бурятия. Молодой человек с топором напал на учеников седьмого класса и учителя русского языка, после чего поджог класс с помощью бутылки с воспламеняющейся жидкостью.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Подросток был задержан правоохранителями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних». В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты. Выясняются мотивы и обстоятельства происшествия.

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Ранее, 15 января, двое подростков устроили поножовщину в одной из школ Перми. В результате пострадали 15 человек. Сейчас оба подростка арестованы, возбуждено уголовное дело о покушении на массовое убийство. Оба нападавших интересовались насилием в школах, в том числе трагедией в Колумбайне.

