Дневник, конспекты, два ствола: почему в России школьники все чаще берутся за оружие

В пермской школе №127 сегодня, 15 января, двое подростков напали с ножами на учеников и учительницу, пострадали 15 человек. Это не первый случай применения оружия в российских школах.

«Санкт-Петербург.ру» вспомнил эпизоды с насилием в школах за последние годы и попытался разобраться, зачем ученики решают свои проблемы агрессивным способом.

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Пермь, 15 января 2017 года. Фото: Игорь Катаев / РИА «Новости»

Поножовщина в Перми: январь 2018 года

Двое молодых людей проникли в школу №127 и напали на учащихся. По последним данным пострадали 15 человек, учительницу и одного из учеников с ранениями в шею доставили в больницу. Нападавших задержали, один из них – бывший ученик школы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на массовое убийство.

По разным версиям, бывший ученик школы хотел отомстить учительнице, которая могла иметь отношение к его отчислению, либо был возмущен комментариями во «ВКонтакте». По данным МВД, один из нападавших состоял на учете в психоневролгическом диспансере, оба они интересовались насилием в школе, в том числе массовым убийством в американской школе Колумбайн.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал воздержаться от «любительских» рассуждений об обеспечении безопасности в российских школах после произошедшего в Перми.

«Давайте дадим Росгвардии и МВД разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учреждении. С учетом того, что это была внутренняя поножовщина, давайте дождемся результатов расследования. Это же не нападение на школу извне», – цитируют Пескова «Ведомости».

Фото: VK / Денис Денисов

Нападение с ножом в подмосковном Высоковске: ноябрь 2017 года

Ссора между двумя восьмиклассниками закончилась ножевыми ранениями для одного из них. 29 ноября во время перепалки один ученик несколько раз ударил в шею другого принесенным с собой ножом. Пострадавший остался жив, напавшего задержали.

Причиной стала личная неприязнь. Задержанный школьник пожаловался на издевательства со стороны одноклассника. Он копил деньги, которые родители давали ему на обеды, и на них купил нож, а затем напал на одноклассника, который обижал его больше всех.

Убийство учителя ОБЖ в Москве: ноябрь 2017 года

Кровавая резня произошла в московском колледже «Западный комплекс непрерывного образования» 1 ноября. Студент третьего курса убил ножом учителя ОБЖ, а потом покончил с собой.

Перед смертью он опубликовал во «ВКонтакте» селфи на фоне тела, а также свое фото с циркулярной пилой у горла. С ее помощью студент и покончил собой.

По одной из версий, у учащегося был личный конфликт с учителем: тот был куратором его группы. Молодой человек увлекался компьютерными играми.

Стрельба в подмосковной Ивантеевке: сентябрь 2017 года

Утром 5 сентября 15-летний ученик школы №1 напал с кухонным топориком на учительницу, а затем открыл в классе стрельбу из пневматического оружия и начал кидать петарды. Началась паника, учащиеся выпрыгивали из окон второго этажа, спасаясь от преступника. Трое школьников попали в больницы с травмами, никто не погиб.

Нападавшего обвинили в покушении на убийство и хулиганстве. Подросток интересовался темой «Колумбайна»: во «ВКонтакте» он был зарегистрирован под ником с именем одного из преступников, постил фотографии и видео с оружием, был подписан на тематические паблики. В день стрельбы он оставил статус: «Delete my life 05.09.17».

Фото: Герман Парло / Федеральное агентство новостей

Стрельба в московской школе №263: февраль 2014 года

Этот инцидент считается первым в России случаем стрельбы по «американскому сценарию», в котором погибли люди. Учащийся 10А класса Сергей Гордеев убил учителя географии и выстрелил в прибывших на место происшествия полицейских.

Один полицейский погиб, второй был ранен. Гордееву было предъявлено обвинение в убийстве и посягательстве на жизнь полицейских. Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Мнения психологов о причинах агрессии учащихся

Эксперты приводят разные объяснения такому всплеску школьного насилия. Психолог Павел Волженков полагает, что это протест учеников, которые не видят перспектив в жизни и не находят в школе ответа на вопрос, как зарабатывать деньги после выпуска. По мнению психолога, причины насилия в школах не объясняются влиянием трагедии в школе Колумбайн или школьными конфликтами.

«Дети зачастую не видят перспектив в жизни. У них проявляется протест, который может выражаться по-разному, в том числе в нападении на учительницу или других детей в школе с применением оружия. Под этим всем находится бесперспективность – то, что детей заставляют ходить в школу, но не освещают важные вопросы, которые детей волнуют – как заработать деньги в жизни», – сказал Волженков в разговоре с «Санкт-Петербург.ру».

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Психолог считает, что дети недовольны тем, чем они занимаются в школе: им хочется понять, чем заниматься в жизни, узнавать, как зарабатывать, а вместо этого им предлагают формальные знания. «Главная проблема в том, что дети не видят взаимосвязи между тем, что они изучают в школе, и тем, как зарабатывать деньги в жизни. У детей сейчас одна из самых главных ценностей в жизни – это как зарабатывать деньги, как быть независимым, самодостаточная семья. Подростки смотрят на окружающую действительность и видят, как много нищих людей. Дети задумываются об этом, задают вопросы учителям, родителям, но не получают ответов», – пояснил Волженков.

Эксперт предложил при обучении в школах уделять максимум внимания разнообразию профессий и бизнесов, и меньше – бюрократии и формальностям. При этом влияние семьи или компьютерных игр на всплеск насилия он не считает ключевыми факторами. «Здесь играет протест против бессмысленного занятия в школе, и этот протест может найти какой угодно выход», – подчеркнул психолог.

Психиатр-криминалист, руководитель «Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях» Михаил Виноградов первичным фактором поведения школьников считает семью.

«Сколько бы мы ни говорили о влиянии улицы, двора, подворотней, это все вторичные факторы. Первичный фактор – это семья. Как себя семья ведет, как ребенок учится, глядя на старшие поколения – это первое и главное. Дети из нормальных семей, где родители между собой общаются доброжелательно, где следят за детьми, такое не учиняют. Потому что у ребенка в памяти остается факт, что его в семье любят, с ним хотят разговаривать, и он готов к этому. А здесь в семье с детьми не общались так, как надо, может быть даже прикладывали руку. Детей из неблагополучных семей очень легко вовлечь в такие криминальные вещи», – цитирует РИА «Новости» Виноградова.