Напавшие с ножами на школу в Перми подростки арестованы

Суд арестовал подростков, напавших с ножами на учительницу и учеников школы №127 в Перми, сообщает «Новая газета».

Заседание суда прошло в выездном режиме в Городской клинической больнице №4. Там находятся оба нападавших, а также пострадавшая учительница. По решению суда один из подростков будет помещен в больничный блок СИЗО, а второй пока останется на лечении.

Следователи допросили молодых людей 16 января. Подростки не отрицали, что нанесли повреждения ученикам 4 класса и учительнице.

Читайте также:

Дневник, конспекты, два ствола: почему в России школьники все чаще берутся за оружие

Двое подростков 15 января напали с ножами на учительницу и учеников. Пострадали 15 человек. Один из нападавших – бывший ученик школы. Оба молодых человека интересовались насилием в школе, в том числе трагедией в американской школе Колумбайн. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на массовое убийство.