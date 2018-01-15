При поножовщине в пермской школе пострадали 9 человек

В пермской школе №127 произошел конфликт на ножах между учениками, сообщает «Интерфакс».

Дерущихся попытались разнять. По данным министерства здравоохранения Прикамья, пострадали девять человек, среди них – учительница и старшеклассник. Их с ранениями в шею доставили в больницу на операцию.

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщает о нападении «двумя неустановленными преступниками в масках» на учительницу и учеников. Пермское издание 59.ру со ссылкой на министерство сообщает, что напавшие зашли не через главный вход, а через другой, «дверь им кто-то открыл изнутри».

По данным Telegram-канала Mash, один из нападавших – 16-летний бывший ученик школы. Он и еще один нападавший задержаны. Канал также сообщает, что количество пострадавших возросло до 11.

Нападение на школу в Перми произошло утром 15 января. Сообщалось о пострадавших учителе и учениках 4Б класса.