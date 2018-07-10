Петербургская «Аврора-БГ» бросила 79 туристов в Черногории и Болгарии

Туроператор «Аврора-БГ», публично объявивший о приостановке деятельности 6 июля, бросил в Черногории и Болгарии 79 клиентов. Об этом заявили в Ростуризме на заседании наблюдательного совета ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

«В настоящее время по линии "Авроры-БГ" за рубежом – в Черногории и Болгарии – находятся 79 туристов. По сообщению туроператора, все они обеспечены обратными билетами», – говорится в сообщении.

По результатам заседания было принято решение исключить туроператора, гражданская ответственность которого застрахована на 10 млн рублей, из ассоциации «Турпомощь». Всем туристам окажут помощь в возвращении на родину в случае возникновения такой необходимости.

«Аврора-БГ» была частью туроператора «Матрешка-Тур» и занималась болгарским направлением. В связи с финансовыми трудностями ее решили продать иностранной компании, название которой не раскрывается.

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В июне «Матрешка-Тур» сообщила о закрытии. Сайт компании оказался недоступен, по телефонам отвечали сотрудники другой организации. Ближе к концу месяца турагентство передало всех своих клиентов «Авроре БГ», однако последняя компания получила лишь часть денег, внесенных клиентами за путевки.

Финансовые трудности «Матрешки» начались в конце декабря прошлого года, когда Китай отказался предоставить туроператору слот под рейсы. В связи с этим «Матрешке» пришлось закрыть направление на тропический остров Хайнань. Из-за этого более 160 петербуржцев не могли вернуться домой. Они были вынуждены продлить свой отпуск на неделю и получать выездные визы.

В начале июля о приостановке деятельности объявила компания DSBW-Tours, работавшая на туристическом рынке почти 28 лет. По словам владельца компании Карена Гончарова, на данный момент турфирма не может исполнять обязательства перед клиентами и банками. Люди, купившие путевки, получат компенсации от страховых компаний.

Днем позже «Натали Турс» поссорилась с партнерами и отменила все туры с вылетом до 30 сентября. В частности, туроператор прекратил сотрудничество с испанской компаний W2Meet. В итоге в свой запланированный отпуск не полетят туристы, оплатившие поездку, но еще не отправившиеся в путешествие. Им вернут деньги за купленные путевки.