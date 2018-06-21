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В Петербурге менеджер турфирмы «Менсей» Светлана Волощик оставила без отпуска 37 семей

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© Фото: vk.com/mencey

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Женщина из-за долгов перед микрофинансовой организацией присвоила себе около 8 млн рублей.

Менеджер турфирмы «Менсей» Светлана Волощик оставила без отпуска петербургских 37 семей, присвоив себе около 8 млн рублей, сообщает «Фонтанка». По словам директора организации Сергея Нежданова, накануне вылета к местам отдыха клиенты обнаружили, что брони отелей и билеты на самолеты на их имена не существуют.

Все они покупали туры у Волощик в офисе на улице Восстания. В компании женщина работала больше двух лет, имела свою клиентскую базу. Нареканий к ее работе не было, исполнительных производств у судебных приставов Петербурга на ее имя нет. Туристы отмечают, что доверяли ей и неоднократно ездили отдыхать с ее помощью.

«Сотрудничество с С. Волощик я веду примерно с 2009 года. Все эти годы я регулярно заказываю турпакеты у нее как для себя, так и для близких родственников. Рекомендовала ее знакомым как ответственного менеджера, доверяла ей на 100%, будучи уверенной, что она все сделает правильно и вовремя», – описывает работу Волощик постоянный клиент Мария.

В руководстве компании «Менсей» порекомендовали туристам, оформлявшим туры у Волощик, проверить свои бронирования. В случае их отсутствия обратиться в ближайший 78-й отдел полиции Центрального района. На данный момент в правоохранительные структуры обратились девять человек, по их заявлениям проводится проверка. Уголовное дело пока не возбуждали.

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Другая часть клиентов воздержалась от похода в полицию, почеркнув, что в договоре указано юрлицо и стоит подпись гендиректора, а фамилия Волощик не упоминается вовсе. Эти клиенты намерены писать досудебные претензии и добиваться возврата денег, вне зависимости от решений следствия. 

«Мы приняли решение подавать претензию «Менсею» на возврат денег и, в случае отрицательного ответа, подавать на ООО «Менсей» иск о возврате денежных средств и возмещении понесенного морального ущерба в районный суд», – сказал один из потерпевших туристов Анатолий. 

Нежданов подчеркнул, что Волощик действовала хаотично. Она забирала деньги из кассы или предлагала туристу сделать перевод на ее личную банковскую карту. Некоторые путевки она не оформляла и не оплачивала полностью. Были случаи, когда туристы приезжали на отдых, а спустя 3-4 дня отель просил их на выход. Недействительны были и обратные билеты.

«Она не только присваивала деньги, но, получается, и подделывала документы. Когда все выяснилось, она написала мне бумагу, признала себя виноватой. Хищение объяснила долгами в микрофинансовых организациях», – сказал Нежданов. 

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Ранее, 6 июня, петербургского туристического оператора «Матрешка-Тур» исключили из Единого федерального реестра туроператоров. Информация о закрытии компании начала появляться 5 июня. Сайт «Матрешки» оказался недоступен, по телефонам отвечали сотрудники другой организации. По словам турагентов, у «Матрешки» остались невыполненные обязательства.

Финансовые трудности у компании начались в конце декабря прошлого года, когда Китай отказался предоставить туроператору слот под рейсы. В связи с этим «Матрешке» пришлось закрыть направление на тропический остров Хайнань.

Из-за этого более 160 петербуржцев долгое время не могли вернуться домой. Они были вынуждены продлить свой отпуск на неделю и получать выездные визы. Чтобы урегулировать ситуацию, «Матрешка» продала собственную компанию «Аврору БГ», специализировавшуюся на болгарском направлении, иностранной компании, название которой не раскрывается.

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