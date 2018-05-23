Минкультуры: Работе Booking.com в России ничто не угрожает

Министерство культуры России не собирается блокировать сервис бронирования гостиниц Booking.com. Об этом заявила директор Департамента туризма и региональной политики ведомства Ольга Ярилова, сообщила пресс-служба Минкульта.

Ранее РБК сообщил, что ведомство поручило Ростуризму «изучить целесообразность запрета портала». По словам главы компании «Свой ТС» Сергея Войтовича, Booking.com фактически занимается деятельностью туроператора, но сайт не является им юридически, поэтому не платит соответствующие взносы. Сервис занимает доминирующее положение на рынке, из-за чего российские компании не могут с ним сравниться.

Ольга Ярилова заявила, что у Министерства культуры нет полномочий по запрету Booking.com. Она добавила, что «ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе», поэтому «работе сервиса на территории России ничто не угрожает».

Чиновник отметила, что Минкультуры действительно направляло в Ростуризм обращение Войтовича, чтобы подготовить ответ. «Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер», – сказала она.

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