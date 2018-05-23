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Минкультуры предложило запретить в России сервис Booking.com

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© Фото: pixabay.com

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Туроператоры считают, что портал, позволяющий бронировать отели, очень мешает существованию российских компаний.

Министерство культуры РФ предложило ограничить на территории России сервис бронирования гостиниц Booking.com. Ведомство поручило Ростуризму «изучить целесообразность запрета портала», сообщил РБК.

Власти предложили ограничить бронирование только российских гостиниц и только для клиентов, которые находятся внутри страны. С такой инициативой выступили туроператоры, недовольные деятельностью сервиса.

По словам главы компании «Свой ТС» Сергея Войтовича, Booking.com фактически занимается деятельностью туроператора, но сайт не является им юридически, поэтому не платит соответствующие взносы. Сервис занимает доминирующее положение на рынке, из-за чего российские компании не могут с ним сравниться.

«Для многих российских отелей канал продаж Booking.com остается единственной площадкой, таким образом, львиная доля индивидуальных бронирований – более 70 процентов – в отелях России контролируется американской корпорацией, которая получает возможность хранить и анализировать данные о туристах», – сказал Войтович, добавив, что ограничение сервиса может войти в программу контрсанкций.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович назвал инициативу «лоббизмом собственных интересов». По его словам, Booking.com создает больше проблем для компаний, которые отправляют россиян на отдых за границу. «Но поскольку Войтович выездным туризмом не занимается, то он и не предлагает рассмотреть эту проблему. И тут мы имеем дело с откровенным лоббизмом своих интересов», – передает Nation News слова Канторовича.

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