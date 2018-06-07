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«Матрешку-Тур» исключили из реестра туроператоров

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© Фото: Instagram / @matreshka_tour

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Соответствующий приказ был опубликован на сайте Ростуризма.

Петербургского туристического оператора «Матрешка-Тур» исключили из Единого федерального реестра туроператоров. Соответствующий приказ был опубликован на сайте Ростуризма 6 июня.

На данный момент у опальной «Матрешки» осталось последнее юридического лицо – ООО «Матрешка-Тур выездной туризм». В сфере туроператорской деятельности предприятия указаны только «внутренний туризм» и «международный въездной». Финансовые гарантии юрлица истекают 7 августа.

Информация о закрытии «Матрешка-Тур» начала появляться 5 июня. Сайт компании оказался недоступен, по телефонам отвечали сотрудники другой организации, сообщает «Фонтанка.ру». По словам турагентов, у «Матрешки» остались невыполненные обязательства.

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Несмотря на проблемы, «Матрешка» еще в мае продавала туры и утверждала, что все в силе. Ближе к концу месяца турагентство передало всех своих клиентов компании «Аврора БГ». Однако последняя компания получила лишь часть денег, внесенных клиентами за путевки. В итоге агентам приходилось доплачивать из своего кармана, чтобы отправить туристов отдыхать.

Финансовые трудности «Матрешки» начались в конце декабря прошлого года, когда Китай отказался предоставить туроператору слот под рейсы. В связи с этим «Матрешке» пришлось закрыть направление на тропический остров Хайнань.

Из-за этого более 160 петербуржцев долгое время не могли вернуться домой. Они были вынуждены продлить свой отпуск на неделю и получать выездные визы. Чтобы урегулировать ситуацию, «Матрешка» продала собственную компанию «Аврору БГ», специализировавшуюся на болгарском направлении, иностранной компании, название которой не раскрывается.

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