В Петербурге построят новую станцию метро

Комитет по развитию транспортной инфрасртуктуры Санкт-Петерубрга планирует постройку новой станции метрополитена "Пулково". Закупка уже размещена, документация по проекту подготавливается.

Новая станция метро будет распологаться на юге Северной столицы и продолжит красную Кировско-Выборгскую линию. Она пройдет от станции метро "Проспект Ветеранов".

Контракт будет заключен на сумму 37,36 миллионов рублей. Подрядчик обязуется выполнить работу до 1 июня 2022 года.

Заявки на выполнение работ принимаются до 30 сентября.

Ранее Комитет по развитию транспортной инфрастукртуры разместил тендеры на постройку новой кольцевой линии метрополитена.