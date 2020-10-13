Ветку метрополитена до Пулково спроектируют через 1,5 года

В Санкт-Петербурге к июню 2022 года планируют спроектировать участок линии метрополитена от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пулково». Это следует из информации на сайте госзакупок.

Подрядчику (институту "Гипростроймост") предстоит подготовить чертежи и другие документы.

На планировку стройки метро до станции «Пулково» планируется потратить максимум 37,4 млн рублей.

Отметим, что в этом году из-за пандемии коронавируса и перераспределения бюджета в Петербурге переносились сроки строительства новых станций метро.