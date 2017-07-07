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Эксперты назвали новый генплан Петербурга сборником «мертвых проектов»

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© Фото: stroi.mos.ru

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На днях его должен подписать губернатор Полтавченко.

Завершилось длившееся более четырех лет внесение поправок в Генеральный план Петербурга - на днях губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко подпишет документ. Новый генплан будет действовать как минимум до 2020 года. По мнению экспертов, опрошенных РБК Петербурга, этот документ имеет все шансы стать сборником «мертвых проектов», которые так и не будут реализованы.

Так, по словам управляющего партнера УК «Теорема» Игоря Водопьянова, сомненя вызывает инфраструктурный раздел генплана. «Например, по нынешней схеме развития метро к 2017 году должно было появиться около 20 новых станций. А их нет», - рассказал он, также добавив, что аналогичная ситуация происходит и с давно обещанным аэроэкспрессом из Пулково.

«Генплан превратился в конгломерат в том числе «мертвых проектов» — вспомним хотя бы ЛРТ, «Надземный экспресс» между «Балтийской жемчужиной» и метро «Проспект ветеранов», проект «Орловского тоннеля», - рассказал изданию генеральный директор Института территориального планирования «Урбаника» Антон Финогенов. -  Городские власти официально от них отказывались или переносили на неопределенный срок, но в генплане они продолжали жить».

По мнению  директора Центра экспертиз «ЭКОМ» Александра Карпова, главная проблема Генплана в том, что он давно устарел. «Генплан не соответствует текущей ситуации — он устарел концептуально и не может заложить адекватную основу будущего развития города. Об этом свидетельствует хотя бы огромное количество предложенных поправок — около 2 тысяч только на последнем этапе», - считает эксперт.

Как сообщал «Санкт-Петербург.ру», последние корректировки в Генплан были внесены депутатами городского ЗакСа 28 июня. Принятые поправки предусматривают строительство аэроэкспресса от Пулково до Витебского вокзала с остановкой у станции метро «Купчино».

Кроме того, в них включено создание Восточного скоростного диаметра (ВСД) и перевод парка Малиновка из рекреационной зоны.

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