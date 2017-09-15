Семь полезных каналов в Telegram для жителей и гостей Петербурга

Закрытие станций метро в Петербурге - Метро Петербурга
Как только у петербургского метрополитена появился официальный канал Telegram, на него сразу подписались тысячи людей - в итоге он входит в десятку самых читаемых по всей России.
Здесь публикуют оперативную информацию, в том числе и о закрытии станций из-за обнаружения бесхозных предметов или в связи с чрезвычайными ситуациями, а также об их открытии после проверки.
Пример постов:
В 22-00 закрыта ст.пл.Восстания и переход на ст. Маяковская. На платформе бесхозная сумка.
В 22-53 ст.пл.Восстания открыта. В сумке личные вещи.
Расписание наземного транспорта в Петербурге - rasp.spb.ru
Теперь узнать актуальную информацию о времени ожидания автобуса, троллейбуса или трамвая, а также о маршрутах наземного транспорта Северной столицы можно в Telegram. Виртуальный бот покажет соседние остановки и сообщит о времени прихода ближайшего транспортного средства на русском или английском языке.
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Для того чтобы воспользоваться им, нужно отправить команду start, затем выбрать английский или русский язык для получения сообщений и сразу отправить свою геолокацию. В ответном сообщении придет информация о ближайших остановках общественного транспорта с указанием расстояния до них, номерах маршрутов и времени ожидания ближайшего транспорта. Попросить бота выслать дополнительную информацию можно с помощью команды next.
Пример постов:
Расписание транспорта Санкт-Петербурга
Отправьте свое местоположение, чтобы начать поиск остановок.
Или воспользуйтесь коммандой /rasp stop_id, что бы произвести поиск по номеру остановки.
Фото: Instagram / @idbronskiy
Поиск ближайших ресторанов, кафе и баров - BarMap
Удобный бот для тех, кому лень копаться в навигаторах. Нужно отправить боту команду help и свое местонахождение. Затем выбрать поиск по барам, кафе или ресторанам.
По умолчанию бот находит заведения в радиусе 500 метров, однако можно настроить его и на поиск по большему радиусу.
Пример постов:
Изменения:
- Поддержка Instagram
- Добавлено около 60000 заведений
Команда @Barmap_bot
Пополнение транспортной карты «Подорожник» - KartaGorodaBot
Пользователи «Карты города», с помощью которой оплачивают проезд в общественном транспорте и получают скидки в торговых сетях и ресторанах, могут пополнять проездной через бота, выбрав функцию «пополнить «Подорожник».
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В случае оплаты обычного «Подорожника», не прикрепленного к «Карте города», взимается комиссия 3%. Также бот сообщает о скидках и специальных предложениях в заведениях города по карте.
Пример постов:
Добро пожаловать!
Для авторизации нажмите кнопку "Отправить мой номер".
Фото: Instagram / @idbronskiy
Поиск самых бюджетных билетов на «Сапсан» - sapsanasapbot
Бот ищет самые дешевые билеты на «Сапсаны» между Москвой и Петербургом. Три раза в час он собирает данные обо всех доступных билетах на скоростные поезда, анализирует их, а затем отправляет пользователям самые выгодные предложения.
Кроме того, бот понимает простые команды, например «В Питер в марте» или «В Москву рано утром на выходные». В ответ на них он показывает самое выгодное приложение на ближайшую дату. Обратный билет он предлагает только на следующий день после прибытия.
Пример постов:
Saint Petersburg → Moscow
Sunday, June 18, departing at 7:00
1515 ₽
Moscow → Saint Petersburg
Monday, June 19, departing at 19:40
1515 ₽
----------
3030 ₽
Поиск дешевых билетов с вылетом из Петербрга - Семь билетов из Петербурга
Сайт для поиска авиабилетов Skyscanner также запустил в мессенджере Telegram бот, который подбирает дешевые рейсы из Петербурга. Бот каждый день выбирает для подписчиков как минимум семь недорогих предложений на прямые рейсы из Петербурга с разными датами вылетов. При том он присылает авиабилеты, скидки на которые составляют не менее 30%.
Пример постов:
Ежедневная подборка низких цен на прямые рейсы туда-обратно:
Будапешт от 6195 ₽ на 20-25 января
Женева от 12198 ₽ на 20-27 января
Симферополь от 9180 ₽ на 29 сентября—12 октября
Барселона от 12391 ₽ на 6-20 марта
Загреб от 10368 ₽ на 31 мая—10 июня
Лондон от 10608 ₽ на 3-11 марта
Стокгольм от 8709 ₽ на 21-28 ноября
Цены быстро устаревают. Если вы не нашли указанную цену, значит, билеты по этому тарифу выкуплены. Попробуйте поиск по всему месяцу
Чат для обмена книгами в Петербурге - Bookcrossing_spb
Петербуржцы сами создали Telegram-канал для быстрого обмена книгами. В Telegram пользователи предлагают забрать у них книги Ремарка, Мураками, Хаксли и другую художественную и научную литературу на русском и английском языках.
Пример постов:
#ищукнигу Поппи Брайт "Изысканный труп", готова и купить за адекватную цену