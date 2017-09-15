Семь полезных каналов в Telegram для жителей и гостей Петербурга

Закрытие станций метро в Петербурге - Метро Петербурга

Как только у петербургского метрополитена появился официальный канал Telegram, на него сразу подписались тысячи людей - в итоге он входит в десятку самых читаемых по всей России.

Здесь публикуют оперативную информацию, в том числе и о закрытии станций из-за обнаружения бесхозных предметов или в связи с чрезвычайными ситуациями, а также об их открытии после проверки.

Пример постов:

В 22-00 закрыта ст.пл.Восстания и переход на ст. Маяковская. На платформе бесхозная сумка.

В 22-53 ст.пл.Восстания открыта. В сумке личные вещи.

Расписание наземного транспорта в Петербурге - rasp.spb.ru

Теперь узнать актуальную информацию о времени ожидания автобуса, троллейбуса или трамвая, а также о маршрутах наземного транспорта Северной столицы можно в Telegram. Виртуальный бот покажет соседние остановки и сообщит о времени прихода ближайшего транспортного средства на русском или английском языке.

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Для того чтобы воспользоваться им, нужно отправить команду start, затем выбрать английский или русский язык для получения сообщений и сразу отправить свою геолокацию. В ответном сообщении придет информация о ближайших остановках общественного транспорта с указанием расстояния до них, номерах маршрутов и времени ожидания ближайшего транспорта. Попросить бота выслать дополнительную информацию можно с помощью команды next.

Пример постов:

Расписание транспорта Санкт-Петербурга

Отправьте свое местоположение, чтобы начать поиск остановок.

Или воспользуйтесь коммандой /rasp stop_id, что бы произвести поиск по номеру остановки.

Фото: Instagram / @idbronskiy

Поиск ближайших ресторанов, кафе и баров - BarMap

Удобный бот для тех, кому лень копаться в навигаторах. Нужно отправить боту команду help и свое местонахождение. Затем выбрать поиск по барам, кафе или ресторанам.

По умолчанию бот находит заведения в радиусе 500 метров, однако можно настроить его и на поиск по большему радиусу.

Пример постов:

Изменения:

- Поддержка Instagram

- Добавлено около 60000 заведений

Команда @Barmap_bot

Пополнение транспортной карты «Подорожник» - KartaGorodaBot

Пользователи «Карты города», с помощью которой оплачивают проезд в общественном транспорте и получают скидки в торговых сетях и ресторанах, могут пополнять проездной через бота, выбрав функцию «пополнить «Подорожник».

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В случае оплаты обычного «Подорожника», не прикрепленного к «Карте города», взимается комиссия 3%. Также бот сообщает о скидках и специальных предложениях в заведениях города по карте.

Пример постов:

Добро пожаловать!

Для авторизации нажмите кнопку "Отправить мой номер".

Фото: Instagram / @idbronskiy

Поиск самых бюджетных билетов на «Сапсан» - sapsanasapbot

Бот ищет самые дешевые билеты на «Сапсаны» между Москвой и Петербургом. Три раза в час он собирает данные обо всех доступных билетах на скоростные поезда, анализирует их, а затем отправляет пользователям самые выгодные предложения.

Кроме того, бот понимает простые команды, например «В Питер в марте» или «В Москву рано утром на выходные». В ответ на них он показывает самое выгодное приложение на ближайшую дату. Обратный билет он предлагает только на следующий день после прибытия.

Пример постов:

Saint Petersburg → Moscow

Sunday, June 18, departing at 7:00

1515 ₽

Moscow → Saint Petersburg

Monday, June 19, departing at 19:40

1515 ₽

----------

3030 ₽

Поиск дешевых билетов с вылетом из Петербрга - Семь билетов из Петербурга

Сайт для поиска авиабилетов Skyscanner также запустил в мессенджере Telegram бот, который подбирает дешевые рейсы из Петербурга. Бот каждый день выбирает для подписчиков как минимум семь недорогих предложений на прямые рейсы из Петербурга с разными датами вылетов. При том он присылает авиабилеты, скидки на которые составляют не менее 30%.

Пример постов:

Ежедневная подборка низких цен на прямые рейсы туда-обратно:

Будапешт от 6195 ₽ на 20-25 января

Женева от 12198 ₽ на 20-27 января

Симферополь от 9180 ₽ на 29 сентября—12 октября

Барселона от 12391 ₽ на 6-20 марта

Загреб от 10368 ₽ на 31 мая—10 июня

Лондон от 10608 ₽ на 3-11 марта

Стокгольм от 8709 ₽ на 21-28 ноября

Цены быстро устаревают. Если вы не нашли указанную цену, значит, билеты по этому тарифу выкуплены. Попробуйте поиск по всему месяцу

Чат для обмена книгами в Петербурге - Bookcrossing_spb

Петербуржцы сами создали Telegram-канал для быстрого обмена книгами. В Telegram пользователи предлагают забрать у них книги Ремарка, Мураками, Хаксли и другую художественную и научную литературу на русском и английском языках.

Пример постов:

#ищукнигу Поппи Брайт "Изысканный труп", готова и купить за адекватную цену

Фото: Instagram / @idbronskiy