Семь каналов в Telegram для тех, кто ищет себе занятие по душе

Канал для тех, кто любит интересные истории - Русский Фейсбук

Публикует самые интересные, по мнению автора, записи из русскоязычного Facebook. Канал обычно публикует полные тексты понравившихся постов в социальной сети, поэтому придется потратить много времени на чтение.

Пример постов:

Сергей Славинский: Уоррен Баффет часто помимо советов как заработать миллионы, рассказывает еще один примечательный кейс. Про соседку польку, которая выжила во время войны благодаря тому, что всё время её прятали то одни, то другие соседи. Почему? Не потому что она была богата, а потому как её все любили. Люди рисковали жизнью, потому как любили её. И делали ради любви то, что никогда не сделали бы ради денег.

Успех - это когда вас действительно любят, а не когда вы кусок говна с большими деньгами. Так говорит самый известный в мире инвестор. Да, это слова Уоррена Баффета: "Basically, when you get to my age, you'll really measure your success in life by how many of the people you want to have love you actually do love you..." Собственно, это в том числе и про репутацию.

Канал для тех, кто интересуется литературой - Книжное братство

Один из самых полезных каналов о литературе в Telegram. Вступив в книжное братство, ты перестанешь задавать друзьям (и себе) вопросы типа: «Что бы почитать?». Каждый день тебя ждет новая электронная книга и аннотация к ней.

Пример постов:

Китай. Страницы прошлого

Автор: Василий Сидихменов

Жанр: #НаучноПопулярнаяЛитература #История

Аннотация: Книга рассказывает об обычаях, нравах, семейном укладе, поверьях и обрядах китайцев - народа, создавшего одну из самых интересных и во многом загадочных цивилизаций Востока. Автор в увлекательной форме на основе литературных и документальных источников повествует о жизни Китая в период правления династии Цин (XVII - начало XX вв.), но не ограничивается этой эпохой, обращаясь к древнейшим традициям и верованиям.

Канал для тех, кто хочет готовить необычные блюда - SoupOfTheDay

Кулинарный канал с необычной концепцией: автор сначала выкладывает фотографию готового блюда, а лишь на следующий день - его подробный рецепт.

Пример постов:

СЫРНЫЙ СУП С КРЕВЕТКАМИ

1. ДАЛЬНИЕ ПОДСТУПЫ. Я абсолютно далек от мысли, что сейчас расскажу вам про чаудер, но что-то «чаудериное» во сем этом, конечно, есть. Будем считать, что это – такое начало исследования темы про супы, в которых встречаются сыры (а шире – молочка как таковая) и морепродукты.

2.ИНГРЕДИЕНТЫ. Мороженые креветки, картошка, морковка, репчатый лук и плавленый сырок «Дружба».

3. ДЕЛАЕМ. Я сначала чищу креветок и отвариваю их панцири в горячей воде. Иногда добавляю туда же всякую траву, корень петрушки, подсаливаю и кидаю немного черного перца. В принципе – всего этого можно и не делать, а просто перейти к следующему этапу – растворению плавленого сыра в кипятке. Но мне как-то милее предварительно повозиться. После того, как я повозился – я, естественно, все процеживаю и перехожу к «Дружбе». Проще всего натереть на крупной терке и всыпать в кипящий бульон. Помешивайте все равно, иногда в процессе плавления оно слипается – нам так не надо. Нам надо однородно. Когда цель достигнута – попробуйте на соль. Подсолите. Нарежьте картошку мелким кубиком (миллиметров на пять) и отправляйте вариться. Пока варится – шинкуем репчатый лук, трем на крупной тёрке морковь, обжариваем смесь на растительном масле до прозрачности лука. Тоже в бульон. Ну и на финальном этапе – добавляем почищенные креветки. Можно подавать.

4. ПОДАЧА. Мне милее всего с укропом. Ну а так – вам решать. Ну и перчу из мельницы да.

Канал для тех, кто решил заняться бегом - s10run

Свежий канал о марафонском беге. Здесь можно узнать много полезного и вредного, малоизвестные факты из мира бега, биографии выдающихся спортсменов, анонсы и результаты беговых событий.

Канал идеален для тех, кто постоянно находится в поиске новых неизвестных фактов и событий. Контент направлен на глубокое погружение в беговой мир!

Пример постов:

Сегодня в 17:00 по Москве открывается регистрация на один из 6 главных марафонов мира - Boston Marathon. Право на участие в Бостонском марафоне нельзя выиграть в лотерею. Пробежать его могут только fast runners (спортсмены, которые выполняют нормативы пробега). Нормативы меняются из года в год.

11 и 12 сентября подают заявки те, кто в ближайшие два года показал результат на 20 минут быстрее норматива. 13 сентября - те, кто бегает на 10 минут быстрее норматива. 15 сентября - те, кто быстрее на 5 или меньше минут. 16 сентября основная регистрация завершится. Если останутся места, то с 10.00 часов 18 сентября до 5.00 часов 20 сентября (ET time) прием заявок будет продолжен.

Следующий период открытия регистрационного окна - с 25 сентября и до момента полного покрытия лимита участников. Стартовый взнос списывается с карты в момент подачи заявки. Но гарантированное право бежать можно приобрести, оформив сотрудничество с благотворительной организацией. Размер взносов от $5000. Дата старта - третий понедельник апреля.

Канал для тех, кто хочет каждый день смотреть красивые картины - Картины

Лучшие картины мира в высоком разрешении. Красивый проект для тех, кто не относится к живописи профессионально. Прилетает полотно, к нему – художник и год, ниже – история картины. Можно послушать или почитать.

Пример постов:

Пейзаж с грозовыми облаками

1888

Винсент Ван Гог

59.5x70.0 см

Невероятно свежая по восприятию и объему картина. Нас не покидает ощущение ветра и начинающегося дождя

Ссылка: О художнике

Ссылка: Галерея

Ссылка: Письма к Тео

Канал для тех, кто решил заняться собой - Бьюти за 300

Бодрые и понятные обзоры косметических средств, опробованных на себе, от beauty-блоггера, сопровождаемые фотографиями собаки автора. Из канала можно узнать о том, как справиться с секущимися кончиками и что делать, если вы все-таки уснули с макияжем.

Пример постов:

Помните те золотые времена, когда я тоналку пальцем наносила? Так вот. Ниче не изменилось. Однако пара безымянных кистей в моем бьюти-кейсе (хаха ахаха хаха) появились. Но вот сегодня случилась любовь. Смотрите, какая кроша. Мяконькая как уши моей Уши (вот это тавтология). Сегодня потрогала-посмотрела, а с зарплаты понесу в МАС дань (кажется, я им за что-то ежемесячно плачу налог, пока не понимаю, за что).

Канал для тех, кто просто хочет себя развлечь - La Qeque

Надежный канал с ежедневно поставляемыми качественными и новыми мемам. Название читается, как "Ля Кек", отсылая к определению ироничного, чаще невеселого, злостного и скептического смеха. Создатели канала являются участниками коллективного блога Leprosorium, который славится циничностью.

Пример постов: