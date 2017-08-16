Мобильный петербуржец: самые полезные приложения по Северной столице

Все о мостах Петербурга

«Мостотрест» Северной столицы 16 августа запустил долгожданное мобильное приложение о мостах. Оно содержит самые актуальные данные о графике разводки, а также о самих мостах.

Приложение доступно на операционных системах Android и iOS. Сейчас оно предлагается на двух языках – русском и английском, осенью планируется запустить китайскую версию.

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Мобильное приложение содержит: график разводки мостов, статьи о 355 мостах Северной столицы, статьи о 54 набережных, почти 3000 современных фотографий мостов, фильмы о мостах, аудио-экскурсии по мостам, а также исторические фото из архива СПб ГБУ «Мостотрест».

Любой мост в приложении можно найти по названию, по водной преграде, на карте, гугл-панорамы. Кроме того, к нему можно проложить оптимальный маршрут с использованием навигатора, установленного в смартфоне. Доступны push-уведомления о том, разведен или наведен мост. Некоторые данные доступны без подключения к интернету.

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Фото: Instagram / @idbronskiy

Все о петербургской подземке

С помощью приложения «Яндекса» можно не только в два клика составить маршрут от станции до станции, не тратя время на изучение всей карты, но и узнать, сколько времени займет передвижение в метрополитене с учетом переходов и подъемов на эскалаторах.

Преимущество этого гида по метрополитену перед другими подобными в том, что он не требует подключения к интернету. Достаточно один раз скачать, и можно пользоваться.

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Фото: Instagram / @idbronskiy

Все о наземном транспорте Петербурга

Приложение призвано объединить весь наземный транспорт города, за исключением метро, в единую понятную сеть. Сервис не только показывает маршруты автобусов, троллейбусов, трамваев и аквабусов, но и в онлайн-режиме отслеживает передвижения каждого конкретного транспортного средства.

Кликнув на иконке нужной остановки, можно узнать, какой транспорт стоит ждать в ближайшее время и что ходит поблизости. Изучить карту любого маршрута можно в режиме оффлайн.

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Фото: Instagram / @idbronskiy

Все о велопрокате Петербурга

Хотите ощутить романтику велопрогулок по Северной столице? Тогда установите на свой гаджет приложение «Велогород». С помощью него вы узнаете о всех пунктах проката, увидите есть ли свободные «жеребцы» и забронируете одного из них.

Первые 45 минут поездки - бесплатно. В приложении есть таймер, который сообщит вам об окончании проката и спишет стоимость аренды велосипеда с вашей карты. При необходимости через приложение можно продлить абонемент.

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Фото: Instagram / @idbronskiy

Все о главном музее Петербурга

«Музей Эрмитаж» - официальные приложения Государственного Эрмитажа с контентом на разных языках. Гуляя с мобильным аудиогидом по Главному штабу, вы узнаете много интересных фактов об истории музея и экспозициях.

«Импрессионисты и постимпрессионисты», «Амуры в Эрмитаже», «Шедевры живописи», «Пикассо - Матисс», «Искусство Голландии», «Древний Египет» - эти и другие аудиомартшруты с легкостью заменят вам экскурсовода. Перемещаясь по залам, вы совершите путешествие по разным эпохам, познакомитесь с жизнью великих мастеров и историей разных стран.

Самостоятельная прогулка по Зимнему дворцу с приложением «Музей Эрмитаж» будет не менее интересной. К нему есть бесплатные дополнения: «Леонардо», «Рембрандт в Эрмитаже», «Дворец Меньшикова», «Удивительные механизмы» и другие. Программа позволяет сохранять понравившиеся репродукции, создавая свою коллекцию произведений.

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Фото: Instagram / @idbronskiy

Все о туристическом Петербурге

Мобильное приложение «Visit-Petersburg» собрало в себе все, что может пригодиться туристу во время планирования поездки и пребывания в Петербурге. Более 1500 объектов: храмы, соборы, дворцы, музеи, мосты, памятники, театры, галереи, рестораны, кафе, отели, санатории, торговые комплексы. Все это и многое другое разделено в удобные для навигации категории и снабжено подробным описанием.

Разобраться и сориентироваться во всем этом многообразии поможет интерактивная карта с обозначенными на ней объектами с иллюстрациями. Также в приложении есть раздел «События».

Приложение позволяет сделать посещение Петербурга уникальным и разнообразным, предлагая воспользоваться более чем 50 специально разработанными маршрутами, рассчитанными на разные интересы и предпочтения.

Каждый из представленных маршрутов предлагает туристам подробное описание каждого из объектов, включенных в маршрут. Более чем для 40 достопримечательностей Петербурга предоставлены аудиогиды, записанные профессиональными экскурсоводами.

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Фото: Instagram / @idbronskiy

Где найти лучшую петербургскую шаверму

Самое вкусное приложение для любителей стрит-фуда. Если вы еще не выбрали любимое место в Северной столице, где готовят шаверму, смело скачивайте эту программу на свой смартфон.

Мобильный гид подскажет несколько мест, где это блюдо обязательно стоит попробовать. Вы узнаете адреса заведений, режим работы, цены и ознакомитесь с отзывами.

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Фото: Instagram / @idbronskiy